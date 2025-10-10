artesanos recibieron a la Directora Provincial » Catriel25Noticias.com

La Agrupación de Artesanos de Catriel recibió la visita de la nueva Directora del Mercado Artesanal de Río Negro Luciana Weretilneck. Mucha expectativa luego del encuentro.

La funcionaria llegó exclusivamente a solicitud de la agrupación, escuchó sus necesidades, evaluó propuestas y prometió realizar las gestiones correspondientes para sumar  recursos, capacitaciones, cursos, e insertarlos en el mercado Artesanal Rionegrino para que puedan participar de ferias y eventos en todo el territorio provincial.

Los artesanos se refirieron a la visita

“Después de muchos intentos durante varios años logramos contactarnos con el Mercado Artesanal de la provincia”

“La Directora escuchó nuestras problemáticas como artesanos, como la economía nos está complicando poder comprar insumos y poder vender nuestros productos, los costos de poder viajar a encuentros y eventos, etc”.WERE LUCIANA 1 e1760145230953                   Margarita Ojeda (Artesanos Catriel – Luciana Weretilneck (Dir. Mercado Artesanal)

“Presentamos proyectos para poder ofrecer talleres artesanales para capacitación de artesanos y a la comunidad que esté interesada”.

“Pedimos disculpas si algún artesano no se pudo enterar a tiempo, tenemos a disposición los formularios y requisitos para quien quiera ser parte del mercado artesanal si está dentro de los rubros con los que trabaja la provincia”.

“Agradecemos a la comisión de la Biblioteca Popular José Hernández por brindarnos el espacio y a los medios locales que difundieron la info y se acercaron a entrevistar a la Directora”.

“Agradecemos a Luciana por su tiempo para escucharnos y explicarnos la nueva forma de trabajar del mercado artesanal. Nos dio la energía que nos faltaba para continuar”

“Ahora a trabajar se a dicho”

Margarita Ojeda (Presidente)

 



