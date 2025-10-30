Colonia Ovejero y Catriel Fútbol Club lideran el torneo de la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Catriel – El pasado sábado 25 de octubre se vivió una intensa jornada futbolera en el predio de la Asociación Civil de Fútbol Catriel, con la disputa de la 9ª fecha de la categoría Libre y la 8ª fecha de la categoría +50. En tanto, los partidos correspondientes a la categoría +40 fueron reprogramados por las Elecciones Nacionales del domingo.
Categoría Libre
Bajo la denominación “Señores Políticos de la Nación Argentina. El silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional N°151”, la fecha se desarrolló en un clima agradable y con gran acompañamiento de público.
Los encuentros comenzaron a las 11:00 horas y arrojaron los siguientes resultados:
-
Albinegro 2 (William Navarro x2) vs Obras Públicas 3 (Lucas Cerda y Paris Ruíz x2).
Figura del encuentro: el goleador Paris Ruíz.
-
Los Parditos 0 vs Club Independiente 2 (Hugo Marcos y Tobias Murcia).
Figura: Tobias Murcia, por su despliegue en todo el campo.
-
Servicios Públicos 2 (Nicolás Sánchez y Ariel Marcuzzi) vs El Chala 1 (Maximiliano Ormeño).
Figura: el defensor Nicolás “El Cuti” Sánchez.
-
Cuatro Esquinas 1 (Tomás Vilán) vs Colonia Chica 0.
Figura: Tomás Vilán, autor del único gol del partido.
-
Club Punto Unido 1 (Lucas Vázquez) vs Esfuerzo Sub 17 8 (Javier Enríquez, Uciel Cisterna x2, Santiago Silva x2 y Michell Fernández x3).
Figura: Michell Fernández, máximo artillero del campeonato.
Equipo libre: Colonia Ovejero.
Tabla de posiciones – Categoría Libre
-
Colonia Ovejero – 17 pts
-
Esfuerzo Sub 17 – 15 pts
-
Colonia Chica – 15 pts
-
Club Independiente – 14 pts
-
Cuatro Esquinas – 13 pts
-
Servicios Públicos – 11 pts
-
Los Parditos – 11 pts
-
Club Punto Unido – 8 pts
-
Obras Públicas – 7 pts
-
El Chala – 5 pts
-
Albinegro – 3 pts
Goleadores
-
Michell Fernández (Esfuerzo Sub 17) – 6 goles
-
Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 5 goles
-
Santiago Silva (Esfuerzo Sub 17) – 5 goles
-
Paris Ruíz (Obras Públicas) – 4 goles
Próxima fecha (10ª) – sábado 1 de noviembre, predio El Pozón
-
12:00 hs – Colonia Chica vs Los Parditos
-
13:15 hs – El Chala vs Esfuerzo Sub 17
-
14:30 hs – Servicios Públicos vs Cuatro Esquinas
-
15:45 hs – Club Independiente vs Colonia Ovejero
-
17:00 hs – Club Punto Unido vs Obras Públicas
Libre: Albinegro
Categoría +50 – Torneo “Daniel Alarcón”
La 8ª fecha se disputó en doble turno, dejando como líderes a Barrio Esfuerzo Propio y Catriel Fútbol Club, ambos con 13 puntos.
Resultados:
-
Barrio Esfuerzo Propio 1 (Raúl Calello) vs Ceferino 0.
Figura: Raúl “El Príncipe” Calello, mediocampista y autor del gol del triunfo.
-
Catriel Fútbol Club 4 (Fabián Briongos, Ariel Bazán, Daniel Meglioli y Roberto Ontiveros) vs Los Amigos 0.
Figura: Roberto Ontiveros, conductor del equipo local.
Libre: Club Punto Unido.
Tabla de posiciones – Categoría +50
-
Catriel Fútbol Club – 13 pts
-
Barrio Esfuerzo Propio – 13 pts
-
Club Punto Unido – 9 pts
-
Ceferino – 9 pts
-
Los Amigos – 3 pts
Goleadores
-
Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 4 goles
-
Juan Jara (Barrio Esfuerzo Propio) – 4 goles
Próxima fecha (9ª) – domingo 2 de noviembre
Categoría +40
Si bien los encuentros no se disputaron por el calendario electoral, se mantienen los registros de la primera jornada.
Tabla de posiciones:
-
Colonia Ovejero – 3 pts
-
El Rejunte – 3 pts
-
Los Rústicos – 1 pt
-
La Unión – 1 pt
-
Joaquín V. González – 0 pt
-
Bolívar – 0 pt
Goleadores:
-
Miguel Olguín (Colonia Ovejero) – 3 goles
-
Jorge Velazco (El Rejunte) – 2 goles
Próxima fecha (2ª) – domingo 2 de noviembre
-
14:00 hs – La Unión vs El Rejunte
-
15:15 hs – Colonia Ovejero vs Los Rústicos
-
16:30 hs – Joaquín V. González vs Bolívar
De esta manera, Colonia Ovejero en la categoría Libre y Catriel Fútbol Club junto a Barrio Esfuerzo Propio en la categoría +50 se consolidan como los principales animadores del torneo local, que continúa reuniendo cada fin de semana a cientos de jugadores y familias en el predio de la Asociación Civil de Fútbol Catriel.