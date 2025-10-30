Colonia Ovejero y Catriel Fútbol Club lideran el torneo de la Asociación Civil de Fútbol Catriel » Catriel25Noticias.com

Catriel – El pasado sábado 25 de octubre se vivió una intensa jornada futbolera en el predio de la Asociación Civil de Fútbol Catriel , con la disputa de la 9ª fecha de la categoría Libre y la 8ª fecha de la categoría +50 . En tanto, los partidos correspondientes a la categoría +40 fueron reprogramados por las Elecciones Nacionales del domingo.

Categoría Libre

Bajo la denominación “Señores Políticos de la Nación Argentina. El silencio y la desidia los hace cómplices de cada accidente que ocurre en la Ruta Nacional N°151”, la fecha se desarrolló en un clima agradable y con gran acompañamiento de público.

Los encuentros comenzaron a las 11:00 horas y arrojaron los siguientes resultados:

Albinegro 2 (William Navarro x2) vs Obras Públicas 3 (Lucas Cerda y Paris Ruíz x2).

Figura del encuentro: el goleador Paris Ruíz .

Los Parditos 0 vs Club Independiente 2 (Hugo Marcos y Tobias Murcia).

Figura: Tobias Murcia , por su despliegue en todo el campo.

Servicios Públicos 2 (Nicolás Sánchez y Ariel Marcuzzi) vs El Chala 1 (Maximiliano Ormeño).

Figura: el defensor Nicolás “El Cuti” Sánchez .

Cuatro Esquinas 1 (Tomás Vilán) vs Colonia Chica 0 .

Figura: Tomás Vilán , autor del único gol del partido.

Club Punto Unido 1 (Lucas Vázquez) vs Esfuerzo Sub 17 8 (Javier Enríquez, Uciel Cisterna x2, Santiago Silva x2 y Michell Fernández x3).

Figura: Michell Fernández, máximo artillero del campeonato.

Equipo libre: Colonia Ovejero.

Tabla de posiciones – Categoría Libre

Colonia Ovejero – 17 pts Esfuerzo Sub 17 – 15 pts Colonia Chica – 15 pts Club Independiente – 14 pts Cuatro Esquinas – 13 pts Servicios Públicos – 11 pts Los Parditos – 11 pts Club Punto Unido – 8 pts Obras Públicas – 7 pts El Chala – 5 pts Albinegro – 3 pts

Goleadores

Michell Fernández (Esfuerzo Sub 17) – 6 goles Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 5 goles Santiago Silva (Esfuerzo Sub 17) – 5 goles Paris Ruíz (Obras Públicas) – 4 goles

Próxima fecha (10ª) – sábado 1 de noviembre, predio El Pozón

12:00 hs – Colonia Chica vs Los Parditos

13:15 hs – El Chala vs Esfuerzo Sub 17

14:30 hs – Servicios Públicos vs Cuatro Esquinas

15:45 hs – Club Independiente vs Colonia Ovejero

17:00 hs – Club Punto Unido vs Obras Públicas

Libre: Albinegro

Categoría +50 – Torneo “Daniel Alarcón”

La 8ª fecha se disputó en doble turno, dejando como líderes a Barrio Esfuerzo Propio y Catriel Fútbol Club, ambos con 13 puntos.

Resultados:

Barrio Esfuerzo Propio 1 (Raúl Calello) vs Ceferino 0 .

Figura: Raúl “El Príncipe” Calello , mediocampista y autor del gol del triunfo.

Catriel Fútbol Club 4 (Fabián Briongos, Ariel Bazán, Daniel Meglioli y Roberto Ontiveros) vs Los Amigos 0.

Figura: Roberto Ontiveros, conductor del equipo local.

Libre: Club Punto Unido.

Tabla de posiciones – Categoría +50

Catriel Fútbol Club – 13 pts Barrio Esfuerzo Propio – 13 pts Club Punto Unido – 9 pts Ceferino – 9 pts Los Amigos – 3 pts

Goleadores

Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 4 goles Juan Jara (Barrio Esfuerzo Propio) – 4 goles

Próxima fecha (9ª) – domingo 2 de noviembre

Categoría +40

Si bien los encuentros no se disputaron por el calendario electoral, se mantienen los registros de la primera jornada.

Tabla de posiciones:

Colonia Ovejero – 3 pts El Rejunte – 3 pts Los Rústicos – 1 pt La Unión – 1 pt Joaquín V. González – 0 pt Bolívar – 0 pt

Goleadores:

Miguel Olguín (Colonia Ovejero) – 3 goles Jorge Velazco (El Rejunte) – 2 goles

Próxima fecha (2ª) – domingo 2 de noviembre

14:00 hs – La Unión vs El Rejunte

15:15 hs – Colonia Ovejero vs Los Rústicos

16:30 hs – Joaquín V. González vs Bolívar

De esta manera, Colonia Ovejero en la categoría Libre y Catriel Fútbol Club junto a Barrio Esfuerzo Propio en la categoría +50 se consolidan como los principales animadores del torneo local, que continúa reuniendo cada fin de semana a cientos de jugadores y familias en el predio de la Asociación Civil de Fútbol Catriel.