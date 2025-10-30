La Escuela de Kayak “Aguas Coloradas” tendrá su cierre de temporada » Catriel25Noticias.com

Catriel – La Escuela de Kayak “Aguas Coloradas”, primera en su tipo en la ciudad de Catriel, Río Negro, celebrará el cierre formal de la temporada 2025 con un acto y cena de fin de año, el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el salón “La Maitena”.

El evento marcará un nuevo hito para la institución, que desde su creación ha promovido la formación, la seguridad y el disfrute del deporte náutico entre niños, jóvenes y adultos.

El profesor Cristian Pereyra, fundador y director de la Escuela, adelantó que diez alumnos completaron el curso anual, motivo por el cual “vamos a agasajarlos como corresponde, reconociendo su esfuerzo y compromiso durante todo el año”.

Además de la entrega de diplomas, la velada incluirá una cena compartida abierta al público en general. Quienes deseen asistir podrán hacerlo adquiriendo una tarjeta que incluye un menú especial de pernil con diferentes salsas y postre, a un valor de $40.000.

Las tarjetas comunitarias pueden reservarse comunicándose a los teléfonos:

Paola: 299-4525532

Luciana: 299-5182574