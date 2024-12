conciliación obligatoria Municipio – gremios » Catriel25Noticias.com

Si bien no hay información oficial sobre el tema, se supo que desee las 00:00 horas de este martes las partes deberán someterse a la conciliación obligatoria por decisión de la Secretaría de Trabajo de Río Negro.. En el transcurso de 5 días deberán buscar un acuerdo. Levantaron acampe frente al municipio.

El conflicto que lleva varios días llegó a niveles de violencia verbal como pocas veces. Los trabajadores solicitan aumento de haberes del mes de diciembre y un bono que según dicen, está homologado. También y no menos importante es el reclamo por despidos de 4 trabajadores.

Desde el ejecutivo aseguran que el bono no es obligatorio, que los trabajadores fueron despedidos con justa causa y con relación a aumento de haberes es imposible ya que los municipales de Catriel son los mejores sueldos de la provincia.

Serán días de mucho debate entre las partes.

Provincia de Río Negro

“2024 – 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile”

Resolución

Número:

Referencia: RESOLUCIÓN CONCILIACIÓN OBLIGATORIA P/ MUNICIPALIDAD DE CATRIEL C/

ATE-SOYEM-UPCN

VISTO el EXPEDIENTE N° 097054-M-2024 en Autos Caratulados “MUNICIPALIDAD DE CATRIEL S/SOLICITUD DE

PARITARIAS C/ ATE, SOYEM Y UPCN” del Registro de ésta Secretaria de Trabajo de Río Negro en el marco de las

competencias establecidas en Art. 14° inc. 14) de Ley Provincial N° 5.735 el Art. 1°, Art, 2° inc. k) y u), Art. 3°, Arts. 86° ss. y ccts.

de Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario N° 302/18; y,

CONSIDERANDO:

Que esta Autoridad de Aplicación ha emitido RESOL-2024-4270-E-GDERNE-ST con fecha 07/11/2024 y RESOL-2024-4460-EGDERNE-ST en fecha 19/11/2024 por la cual se resuelve Dictar la CONCILIACIÓN OBLIGATORIA y disponer su prórroga

respectivamente, en el marco del conflicto que mantienen las Organizaciones: SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS

MUNICIPALES (SOYEM) Seccional Catriel ; ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Seccional Catriel y UNIÓN

DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) Seccional Rio Negro, con la MUNICIPALIDAD DE CATRIEL, y con el fin de

evitar posibles perjuicios que pudieran resultar irreparables;

Que en atención al estado actual del conflicto y en tales circunstancias, se debe otorgar especial consideración al interés general

como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta Administración debe velar, y en

particular el interés de los Empleados/as y Obreros/as que puedan verse afectados como así también los servicios públicos que

el Municipio tiene a su cargo;

Que es menester destacar además que la competencia establecida en el Art. 2° inc. k) y u) de la Ley K N° 5.255 otorga a este

Organismo la potestades para entender en los conflictos individuales, plurindividuales y colectivos de trabajo en el sector privado

en todo el territorio de la Provincia de Rio Negro, formalizando en ese contexto todas las instancias de conciliación y arbitraje

contenidas en la norma anteriormente citada, y sin perjuicio de la intervención que le pudiera corresponder en razón de la materia

a la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o el organismo que adquiera sus competencias;

Que el régimen previsto en los Arts. 86° ss y cctes. de la Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario N° 302/18 representa un

procedimiento especial creado para solucionar conflictos colectivos del trabajo y dada la celeridad exigida por los plazos

perentorios allí indicados para solucionar el diferendo, no es posible contemplar planteos dilatorios ni evasivos;

Que el Art. 88° establece los efectos del dictado de la conciliación obligatoria al dejar expresado que ello importara para las partes

el cese inmediato de las medidas de acción directa que se hubieran dispuesto, retrotrayendo la situación al momento anterior al

inicio del conflicto o al día anterior al hecho determinante que origino dicho dictado;

Que para las Gremiales ellos implica cesar con las medidas de acción directa llevadas adelante; y para la Municipalidad el cese

inmediato de cualquier actividad en contra de los Obreros y Empleados Municipales, sus Dirigentes y representantes de base, la

reincorporacion de Marina PAIZ, Patricia URETA y Emiliano CARRO a sus respectivos puestos de trabajo, aviniéndose ambas

partes a someterse a la Conciliación y realizarse concesiones reciprocas con el fin de arribar a una solución pacífica y definitiva de

todos los diferendos suscitados;

Que el Art. 89° de Ley K N° 5.255 dispone un plazo máximo de QUINCE (15) días, en el que se desarrollará el procedimiento de

Conciliación Obligatoria, de los que solo han sido utilizados DIEZ (10), quedando a disposición el resto para realizar la presente

prorroga, lo que implica para las partes mantener los efectos mencionados en el considerando precedente;

Que debe dejarse expresado en términos contundentes que el objetivo principal de dicho procedimiento no solo es tratar de

avenir a las partes en conflicto para que lleguen a un acuerdo conciliatorio que le ponga fin al diferendo suscitado, sino, y en

primer término, garantizar la paz social, la protección de los bienes públicos y privados, la integridad de las personas, la fuente de

trabajo de los involucrados en la medida, atendiendo a la necesidad publica de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran

acaecer originados en las acciones de las partes;

Que atento a todo lo expuesto precedentemente y en salvaguarda del interés público que podría verse afectado, se estima

pertinente encuadrar el presente conflicto en los términos y alcances detallados en Art. 2° inc. k), Art. 3°, Capitulo V Arts. 86° ss. y

cctes de Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario N° 302/18;

Por ello;

LA SECRETARIA DE TRABAJO

DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESUELVE

ARTICULO 1°: DICTAR la PRÓRROGA de la CONCILIACIÓN OBLIGATORIA por el termino de CINCO (05) días hábiles a partir

del día 24 de DICIEMBRE de 2024 a las 00:00 hs, en un todo de acuerdo con las competencias establecidas en Art. 2° inc. k) y

u), Art. 3° y Arts. 86° ss. y cctes. de Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario N° 302/18, y en el marco de conflicto de

intereses suscitado entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (SOYEM) Seccional Catriel ; ASOCIACION

DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Seccional Catriel y UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN) Seccional

Rio Negro, con la MUNICIPALIDAD DE CATRIEL.-

ARTICULO N° 2: CITAR A LAS PARTES en los términos del Art. 87° de Ley K N° 5.255 y su Decreto Reglamentario N° 302/18 a

una Audiencia a desarrollarse el día 27 de diciembre de 2024 a las 9:00 hs. a través de medio digital “Zoom”, siendo por lo tanto

de carácter obligatoria su asistencia para las partes bajo apercibimiento de lo dispuesto en la norma citada.-

ARTICULO 3°: INTIMAR A LAS PARTES a abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa, incumpliendo el dictado de la

Conciliación Obligatoria realizado oportunamente por esta Autoridad de Aplicación. Ello implica para las Gremiales cesar con las

medidas de acción directa llevadas adelante; y para la Municipalidad de Catriel el cese inmediato de cualquier actividad en contra

de los Obreros y Empleados Municipales, sus Dirigentes y representantes de base, la reincorporación de Marina PAIZ, Patricia

URETA y Emiliano CARRO a sus respectivos puestos de trabajo y avenirse las partes en su conjunto a las negociaciones,

proponiendo posibles soluciones al conflicto.-

ARTICULO 4°: DISPONER que la INTIMACIÓN efectuada en el Articulo 3° de la presente Resolución, se formula bajo

apercibimiento de aplicar las disposiciones contempladas en el Art. 88° del Decreto Reglamentario N° 302/18 de Ley K N° 5.255

que prevé la aplicación de las sanciones estipuladas en la citada normativa, considerando el incumplimiento de la presente

Resolución como una infracción muy grave en los términos del Art. 23° inc. g) de mismo plexo normativo, sin perjuicio de remitir

para el caso que corresponda, copias de las actuaciones a la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en

su carácter de Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley N° 23.551 y a los fines de aplicar eventuales medidas sancionatorias

contra la Entidad Gremial involucrada, y contempladas ellas en el Anexo II de Ley N° 25.212 y de acuerdo a sus previsiones en

cuanto a las tipificaciones de figuras punibles, criterios de graduación de las sanciones a imponer y aplicación solidaria a todos los

representantes que les cupiera. Ello sin perjuicio de iniciar los procedimientos previstos en el Art. 56° ss. y cctes. de Ley N°

23.551 respecto a la Entidad Sindical.-

ARTÍCULO 5°: EXHORTAR a las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para el tratamiento de las

diferencias mantenidas entre ambos y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales

en el seno de las partes involucradas.-

ARTICULO 6°: NOTIFICAR a las partes individualizadas con habilitación de días y horas hábiles en los términos del Arts. 47° ss. y

ccts. y 87° del Decreto Reglamentario N° 302/18, y Art. 140° y Art. 141° del C.P.C.y C.R.N.-

ARTICULO 7°: REGISTRAR, tomar razón y oportunamente archivar la presente.-