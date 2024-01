confirman caso de Encefalitis Equina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reportó otros cinco caballos con encefalitis equina en La Pampa. De este modo, se pudo saber, que ya son 38 los brotes en la provincia.

La gran mayoría se encuentran en el norte y noreste pampeano.

En un campo entre Winifreda y Mauricio Mayer, en otro predio entre Lonquimay y Relmo, en General Pico (incluso en la zona periurbana), en Trenel, en Larroudé, en Villa Mirasol, en Colonia Barón, en Trilí y en Quemú Quemú (en este caso, a metros de una barriada).

Más al sur, en General Acha, en 25 de Mayo y en La Adela. También hay un caso reportado en Doblas.

La Encefalomielitis Equina del Oeste es una enfermedad viral que se transmite de las aves a los mosquitos, y éstos por su picadura pueden infectar a los equinos y a los seres humanos, siendo una zoonosis. Es una enfermedad que no se contagia entre humanos ni de los equinos a las personas.

Asimismo, la principal medida de prevención para seres humanos es evitar la picadura de mosquitos que pudieran estar infectados con el virus.

SINTOMATOLOGÍA EN EQUINOS

Se presenta un cuadro neurológico que comienza con fiebre, decaimiento y falta de apetito, luego deambulaciones, incoordinación, hiperexcitación, puede llevarse objetos por delante y caerse de costado. El período de incubación varía de 2 a 10 días.

Recomendaciones para el cuidado de los equinos:

– Notificar inmediatamente al Senasa ante la presencia de signos nerviosos en equinos.

– Evitar concentraciones de equinos como eventos ecuestres y restringir los movimientos de estos, para disminuir el riesgo y la probabilidad de diseminación viral.

– Usar repelentes aptos para equinos para evitar la picadura de mosquitos.

– Completar el calendario de vacunación de los equinos realizado por un veterinario o veterinaria acreditado/a.

Sintomatología en las personas infectadas:

Pueden presentarse cuadros leves con fiebre, malestar general, vómitos, dolor de cabeza o progresar a cuadros graves con presentación de manifestaciones neurológicas.

Ante la presencia de síntomas consultar en el Centro de Salud de referencia.

Medidas de prevención y control de la enfermedad

Debido a la ecología y biología del potencial vector principal, la medida de prevención recomendada es el saneamiento ambiental de los predios donde se alojan caballos y personas asociadas a dicha actividad.

Estas medidas incluyen:

– El drenaje o rellenado de espacios de anegación temporaria que puedan servir como sitio de oviposición para las hembras de esta especie.

– Desmalezado del peridomicilio y predios verdes para disminuir la presencia de mosquitos adultos.

– Protección personal con aplicación periódica de repelentes.

– Uso de ropa de trabajo clara y de manga larga.

– Colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas de recintos de animales y viviendas.

En relación al uso de insecticidas, la fumigación en ningún caso es una medida de prevención de la enfermedad, sólo permite eliminar a los mosquitos adultos y no afecta a los estadios inmaduros. No presenta acción residual por lo que poco tiempo después de su utilización, de esas formas inmaduras emergen mosquitos adultos que no se verán afectados. Por esto, la fumigación con insecticidas adulticidas sólo es posible en determinadas situaciones como una medida de control en los alrededores del establecimientos donde se alojen los equinos enfermos cuando la evaluación ambiental lo considere necesario.

Por notificación en equinos:

– Senasa: whatsapp 11 5700 5704, e-mail: notificaciones@senasa.gob.ar, App “Notificaciones Senasa” o concurriendo a las oficinas locales del Senasa.

Por consultas en personas:

– Dirección general de Epidemiología, Ministerio de Salud, teléfono: 02954-452621/418870; e-mail: medioambientelp@hotmail.com

Ante cualquier pregunta o duda:

– Dirección de Ganadería, Ministerio de la Producción, teléfono: 02954-452634 o al 02954-452600 int: 1312-1412; e-mail: direccionganaderia@lapampa.gob.ar