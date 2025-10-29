Confluencia-Juega la Depo, somos visitantes » Catriel25Noticias.com

El Club Unión Deportiva Catriel vuelve a salir a la cancha para disputar una nueva fecha de la Liga Deportiva Confluencia, y lo hará como visitante frente a Maracacinho de Cinco Saltos, en el marco de la Fecha 35 del campeonato.

Viernes 31 de octubre – Categorías mayores

Estadio: Club Maracacinho (Cinco Saltos)

Los dirigidos por la “Depo” buscarán seguir sumando puntos en una jornada que promete ser intensa, con el objetivo de afianzarse en la tabla y seguir dando pelea en el cierre del torneo.

Sábado 1 de noviembre – Divisiones inferiores

Visitantes (en Cinco Saltos)

Décima División: 13:00 hs

Novena División: 14:30 hs

Octava División: 16:00 hs

Locales (en Catriel)

Séptima División: 12:30 hs

Sexta División: 14:00 hs

Quinta División: 16:00 hs

Las inferiores también tendrán acción repartida entre ambas sedes, con una nueva oportunidad para que los más chicos sigan creciendo y mostrando su talento en representación de Catriel.

Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División a través de Radio ALAS FM 95.1, con toda la pasión aurinegra en el aire.