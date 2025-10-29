Confluencia-Juega la Depo, somos visitantes » Catriel25Noticias.com

El Club Unión Deportiva Catriel vuelve a salir a la cancha para disputar una nueva fecha de la Liga Deportiva Confluencia, y lo hará como visitante frente a Maracacinho de Cinco Saltos, en el marco de la Fecha 35 del campeonato.
Viernes 31 de octubre – Categorías mayores
Estadio: Club Maracacinho (Cinco Saltos)
Los dirigidos por la “Depo” buscarán seguir sumando puntos en una jornada que promete ser intensa, con el objetivo de afianzarse en la tabla y seguir dando pelea en el cierre del torneo.
Sábado 1 de noviembre – Divisiones inferiores
Visitantes (en Cinco Saltos)
-
Décima División: 13:00 hs
-
Novena División: 14:30 hs
-
Octava División: 16:00 hs
Locales (en Catriel)
-
Séptima División: 12:30 hs
-
Sexta División: 14:00 hs
-
Quinta División: 16:00 hs
Las inferiores también tendrán acción repartida entre ambas sedes, con una nueva oportunidad para que los más chicos sigan creciendo y mostrando su talento en representación de Catriel.
Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División a través de Radio ALAS FM 95.1, con toda la pasión aurinegra en el aire.