Confluencia-Juega la Depo, somos visitantes » Catriel25Noticias.com

El Club Unión Deportiva Catriel vuelve a salir a la cancha para disputar una nueva fecha de la Liga Deportiva Confluencia, y lo hará como visitante frente a Maracacinho de Cinco Saltos, en el marco de la Fecha 35 del campeonato.

⚽ Viernes 31 de octubre – Categorías mayores

📍 Estadio: Club Maracacinho (Cinco Saltos)

Los dirigidos por la “Depo” buscarán seguir sumando puntos en una jornada que promete ser intensa, con el objetivo de afianzarse en la tabla y seguir dando pelea en el cierre del torneo.

🏆 Sábado 1 de noviembre – Divisiones inferiores

➡️ Visitantes (en Cinco Saltos)

  • Décima División: 13:00 hs

  • Novena División: 14:30 hs

  • Octava División: 16:00 hs

➡️ Locales (en Catriel)

  • Séptima División: 12:30 hs

  • Sexta División: 14:00 hs

  • Quinta División: 16:00 hs

Las inferiores también tendrán acción repartida entre ambas sedes, con una nueva oportunidad para que los más chicos sigan creciendo y mostrando su talento en representación de Catriel.

📻 Seguí la transmisión en vivo del partido de Primera División a través de Radio ALAS FM 95.1, con toda la pasión aurinegra en el aire.



