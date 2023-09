Confluencia: “La Depo” goleó en San Martín

Unión Deportiva Catriel derrotó al león Cipoleño por 5 a 0 en otra exhibición futbolística del equipo de Hugo González.

Los Catrielenses marcaron una diferencia abismal con su rival que se vio vapuleado.

A veces, los árbitros no están a la altura, no saben qué hacer para intentar compensar, dejando que se pegue , no amonestando, no expulsando, arruinando un espectáculo como pocas veces se puede apreciar.

Hoy, Catriel sufrió un atropello por querer disfrutar de su juego Merced al sacrificio de mucha gente. Dominando las alternativas durante los 90 minutos de juego, marcando cinco goles, Gonzalo Rodríguez, Agustín Bilurón, René Meireles,y Enzo Petreto por duplicado.

No solo existió la diferencia en el marcador sino que el equipo canario dominó a su antojo en el juego propinando a su rival como se dice en el barrio un verdadero baile, parece que los dirigidos por González han encontrado el camino , el próximo viernes por la noche tendrá una nueva prueba recibiendo a Cipolletti por la quinta fecha del clausura.

(Mario Muñoz) – Foto: (Archivo)

