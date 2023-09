Alertan por estafas en nombre de ANSES

Desde la Anses reiteraron que sus empleados no se comunican con las personas a través de llamadas. En tanto, la Policía Federal advirtió sobre correos engañosos.

Mientras que en la semana que pasó se conocieron en la región una seguidilla de audaces estafas mediante el robo de cuentas de Whatsapp, organismos públicos como la Anses y la Policía Federal Argentina se vieron obligados a emitir comunicados para alertar a la población sobre cuentos del tío y también maniobras delictivas como el phishing.

En el caso de la Anses, la advertencia es doble y no solo reiteró que sus empleados no se comunican vía telefónica sino que estén muy atentas las personas con los anuncios en las redes sociales y tengan precaución a la hora de ver links o, brindar datos confidenciales en formularios sospechosos. “Ante denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo, Anses recuerda que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto”, remarcaron desde el organismo nacional.

De forma paralela, la Policía Federal argentina alertó sobre el envío de correos electrónicos donde los ciberdelincuentes simulan que se trata de una citación por un delito federal y, adjuntan un link para que la persona tenga más información sobre el origen de la convocatoria. En realidad, explicaron, la acción tiene el único objetivo de infectar los dispositivos informáticos de particulares con virus denominados “troyanos”.

Frente a esta avalancha de intentos de estafas y robos, se redoblan las recomendaciones a los vecinos para que no brinden datos personales ante cualquier sospecha y verifiquen el origen de los correos.