Cristina también complicada en la causa «cuadernos» » Catriel25Noticias.com

La Corte Suprema rechazó hoy una veintena de recursos presentados por la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio de Vido y un grupo de empresarios en el marco de la causa Cuadernos.

Los empresarios, procesados por el pago de coimas a funcionarios públicos del kirchnerismo entre 2003 y 2015, ofrecieron sumas millonarias para sortear el juicio oral que comienza la semana próxima, pero el Tribunal Oral Federal 7, en línea con el dictamen de la fiscal Fabiana León, rechazó sus planteos.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dijeron que los montos eran “insuficientes” para reparar plenamente el daño institucional y social generado por los hechos de corrupción, y rechazaron la maniobra.