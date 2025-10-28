detienen a hombre con pedido de captura » Catriel25Noticias.com

Durante la jornada del lunes, alrededor de las 18:00 horas, personal policial de la Comisaría 9° de Catriel que realizaba recorridas de prevención por el barrio Lote 15 identificó a un hombre sobre quien recaía un pedido de captura vigente.

Tras la identificación y verificación en el sistema, se constató que el sujeto registraba una solicitud de captura emitida mediante Oficio Judicial en el marco de una causa tramitada por la Unidad Fiscal Descentralizada local.

Ante ello, el individuo fue aprehendido y trasladado a la unidad policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente para las actuaciones correspondientes.