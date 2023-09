Luego de presentarse los alegatos de apertura del juicio por el femicidio de Patricia Rendón, esta mañana en Cipolletti, las partes se trasladaron a Catriel, donde ocurrió el hecho, para realizar una inspección ocular.

La numerosa comitiva encabezada por el juez Guillermo Baquero Lazcano, el fiscal jefe Gustavo Herrera con el acompañamiento de Daniela Ramírez, el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velazco y Rubén Antiguala, defensor de Fernando Crónenbold Suárez, ex pareja de la víctima y padre de la niña que tuvieron en común. También viajaron los integrantes del jurado popular y demás asistentes.

En Catriel visitaron el domicilio donde supuestamente ocurrió el crimen (calle Honduras 726), y luego se trasladaron a otros lugares trascendentes para la investigación. Finalmente llegaron al campo situado a las afueras de la localidad (unos 60 kilómetros), donde hallaron enterrado el cadáver de la mujer de 31 años.

La Fiscalía, querella y defensa en la casa de Crónembold

La visita a esos sitios fue solicitada por la Defensa para “ilustrar” a los miembros del jurado, sostuvo el defensor del acusado. Allí, Crónembold hizo una breve declaración que ya había anticipado Antiguala.

Una vez en el lugar donde fue enterrada Patricia, el acusado se dirigió a las partes y especialmente al jurado: “Patricia fue asesinada por dos hombres con acento colombiano, por una deuda vinculada al narcotráfico. A mí me citaron a este lugar, traje el dinero que me habían pedido pero cuando llegué ya estaba muerta….”, dijo la ex pareja de Rendón en una breve declaración, reafirmando la teoría de la defensa.

Sobre esta versión, su defensor había adelantado que “los sicarios la mataron, obligaron a su ex pareja a cargarla en el auto y llevarla hasta el lugar donde fue enterrada. Por eso había sangre en el baúl del auto“.

En diálogo con radio “Alas”, Antiguala resaltó que su defendido es inocente y cuestionó la investigación por no profundizar la pista que brindó el mismo acusado.

Juez Baquero Lazcano en la inspección ocular en domicilio de Crónembold

“Desde la detención, hicieron todo mal, le plantaron el celular en el calabozo, no hicieron la requisa como corresponde, el auto no estaba precintado”.

“Nosotros con mi cliente no tenemos que demostrar nada, él es inocente. Quienes deben demostrar lo contrario es la fiscalía y la querella”, afirmó el abogado

Fiscal Herrera en diálogo con Radio “Alas”

El Fiscal Gustavo Herrera insistió en su teoría de “Mató, ocultó y mintió”. En la misma línea se expresó el querellante, Hertzriken Velazco, quienes afirman que Crónembold fue el autor del homicidio.

Luego de la primera jornada en Catriel, el debate continuará el martes por la mañana.