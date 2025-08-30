Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones » Catriel25Noticias.com

El pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y podrá ser cobrado por diversas modalidades.

El Gobierno Nacional estableció las compensaciones que recibirán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones del 26 de octubre. Los viáticos y adicionales por capacitación ascienden hasta 120 mil pesos, con pagos a realizarse después de los comicios.

Las autoridades de mesa recibirán 40 mil pesos por participar, con un adicional de 40 mil por capacitación.

En tanto, los delegados judiciales y tecnológicos cobrarán entre 40 mil y 120 mil pesos, dependiendo de sus tareas.

El Gobierno justificó estos aumentos, resaltando la necesidad de estimular la participación en actividades de capacitación y propiciar una mejor organización de los comicios. Los pagos se realizarán luego de las elecciones, y los beneficiarios podrán optar entre diferentes modalidades para recibir su viático, como transferencia bancaria o cobro presencial.