126 familias de Catriel tendrán acceso al servicio » Catriel25Noticias.com

En el marco del Plan Gas Rionegrino, comenzaron los trabajos de ampliación de la red en el Lote 15 de Catriel para que 126 familias puedan acceder a este servicio esencial. La obra representa una inversión provincial mayor a $171 millones.

El Gobierno de Río Negro lleva a delante el Plan Gas Rionegrino, una política pública clave para garantizar el acceso a un servicio esencial en toda la provincia. En este caso es una obra que permitirá que 126 familias se integren al servicio de gas natural, con un potencial de 191 usuarios en total. La empresa adjudicada es Del Río SAS.

Esta infraestructura resulta clave para acompañar el crecimiento urbano de la localidad y garantizar condiciones de acceso a un servicio de gas seguro para los vecinos y vecinas de Catriel. En este sentido, los trabajos incluyen la colocación de aproximadamente 3.660 metros de cañerías de distintos diámetros.

Con esta ampliación, el Gobierno Provincial reafirma con planificación estratégica llegar con servicios a cada rincón de la provincia, extender el servicio a más hogares y mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas.