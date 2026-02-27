de cuánto será el aumento en febrero y marzo » Catriel25Noticias.com

El sindicato de trabajadoras de casas particulares anunció que con los sueldos de febrero empezará a regir una nueva escala salarial. También cobrarán un bono

Las trabajadoras de casas particulares tendrán nuevos aumentos salariales durante febrero y marzo, junto con el pago de un bono extraordinario que puede alcanzar los 20.000 pesos. El gremio de empleadas domésticas reclama una canasta básica para las próximas negociaciones.

Sonia Koprio, titular del sindicato de Empleadas de Casas Particulares, detalló cómo se aplicarán los incrementos acordados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El aumento correspondiente a febrero es del 1,5% sobre el salario básico de enero, al que se suma un bono de hasta 20.000 pesos para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

En el caso de las trabajadoras con menor carga horaria, el bono será de 11.500 pesos para quienes trabajan entre 12 y 16 horas por semana y de 8.000 pesos para quienes lo hacen hasta 12 horas.

Para marzo se repetirá el mismo esquema de incremento salarial. Las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1,5% acumulativo sobre el salario de febrero y el bono en función de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Los salarios se actualizarán en abril tras una nueva mesa de negociación en la comisión que regula el gobierno nacional.

El valor de la hora de trabajo de una empleada doméstica

Koprio también precisó que el valor hora de referencia quedó en aproximadamente 3.546 pesos hacia fines de febrero y rondará los 3.550 pesos en marzo. Sin embargo, aclaró que ese monto corresponde a los valores mínimos establecidos por ley y que muchas trabajadoras acuerdan cifras superiores cuando realizan tareas por jornada reducida o de manera eventual.

«El valor de la hora a $3550 es para trabajadora que tiene media jornada o jornada completa. Cuando trabajan una vez a la semana o dos, gracias al gremio están cobrando entre 18 y 20 mil pesos por hora, por menos no se puede trabajar porque hay que contemplar el tiempo y los gastos de traslado, por 4 mil o 5 mil pesos no cubre ni para comprar medio kilo de pan», aseguró la histórica dirigente de las empleadas de casas particulares.

La dirigente sindical también advirtió que gran parte de las trabajadoras no alcanza a cumplir jornadas completas y que muchas han visto reducidas sus horas laborales. Según señaló, algunas empleadas que trabajan tres veces por semana ni siquiera llegan a cobrar 100.000 pesos mensuales. «Somos un sector que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Por ocho horas, con sueldo básico, una trabajadora gana $400 mil pesos», dijo Koprio.

Koprio expresó a LU19 que en la mesa de negociación e planteó «la necesidad de establecer una canasta básica específica para el sector que sirva como base para negociar. Porque nos comparan con gremios grandes, como petroleros o bancarios, que sacaron un 2% de aumento, ¿pero qué básico tienen ellos?»