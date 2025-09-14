decenas de atletas de la Región en el «Desafío de la Cruz» » Catriel25Noticias.com

El evento reunió a distintos atletas de la provincia que compitieron en la prueba que deslumbra por los característicos paisajes de bardas y senderos cercanos a la ciudad. La jornada se presentó con clima ideal para este tipo de competencias, con 22° y cielo parcial nublado.

“El Desafío de la Cruz llegó para quedarse”, aseguraron desde el gobierno municipal, luego de que se concrete una verdadera fiesta deportiva.

El evento convocó a numerosos corredores en sus diferentes categorías, que además de ofrecer una gran competencia por la ciudad, también se convirtió en un espacio de integración regional.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto y del intendente de 25 de Mayo, La Pampa, Leonel Monsalve. Según detallaron, el mandatario pampeano tuvo una gran participación reflejando el espíritu de trabajo conjunto y hermandad que vienen desarrollando ambas localidades en distintos ámbitos», destacaron.

El Desafío de la Cruz llegó para quedarse a Catriel

Desde la organización celebraron una gran participación de atletas locales, provinciales y vecinos que se acercaron a alentar, compartir y disfrutar de un día de deporte y vida saludable.

El evento fue llevado a cabo por la Dirección de Deportes municipal, liderada por Facundo García, dependiente del Área de Desarrollo Social que conduce Lucía Galván, y con el acompañamiento especial de Germán Antoniuk, reconocido maratonista Catrielense.

“Además de fomentar prácticas saludables y poner en valor los paisajes emblemáticos de Catriel, abre la puerta a que cada vez más corredores de distintos puntos de la provincia y la región se acerquen a competir, conocer y disfrutar de la ciudad”, concluyeron.

Categorías:

10K Competitivo

5K Participativo

5K Can Running (con tu mascota)