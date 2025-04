«dejan un kilo de pan para 25 alumnos y el transporte es obsoleto» » Catriel25Noticias.com

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Laboral n° 8, que funciona en contra turno en el edificio de la Escuela Especial 10, insisten en reclamar a las autoridades para que sus hijos estudien en un lugar seguro y “sean tratados como estudiantes y no como animalitos”, expresaron

A la Escuela Laboral concurren alumnos con discapacidad y uno de los puntos que más reclaman es el transporte. En diálogo con radio «Alas», expresaron su preocupación: «Siempre nos hemos dirigido con mucho respeto, el Delegado nos atiende muy bien pero no tiene poder de decisión».

“A nuestros hijos los buscan en colectivos antiguos, obsoletos, sin calefacción, sin cinturones, no tienen capacidad ni están preparados para llevar sillas de ruedas. Los chicos salen cerca de las 21:45 y a veces llegan a casa a las 12 de la noche y no podemos ir a buscarlos porque el seguro no les cubre”, dijeron

“Otro tema preocupante es el refrigerio, la Escuela recibe un kilo de pan por día para 25 alumnos. Hay chicos que es lo único que comen ya que en su casa a veces escasea la comida con el agravante que esta Escuela no tiene comedor”, aclararon

Ante tanta incertidumbre, los padres solicitan un edificio propio y en condiciones para garantizar una educación inclusiva, segura y orientada a la inserción laboral y social de sus hijos. Actualmente, comparten el espacio con una escuela especial que atiende a chicos de hasta 14 o 15 años, cuando los estudiantes de la escuela laboral ya son adolescentes, con necesidades diferentes.

“Queremos que nuestros hijos tengan un lugar de formación digno. No pedimos lujos, pedimos lo básico: seguridad, calefacción, un comedor y un edificio pensado para ellos. Las docentes hacen un gran trabajo, pero necesitan herramientas”, señalaron.

Otro tema que recalcaron es el deterioro del edificio escolar. “El techo se cae a pedazos, las paredes electrificadas porque las cañerías están rotas. Además los baños no están adaptados para chicos en silla de ruedas”. “No hace mucho hicimos el reclamo por un lugar donde los chicos se lavan las manos y lo que hicieron fue un espanto, cortaron la pileta con una mola y la dejaron peor. Antes los chicos no alcanzaban a lavarse porque les quedaba alta. Ahora cuando se lavan se mojan la ropa”

“Queremos una Escuela inclusiva que atienda las necesidades de nuestros hijos. Queremos que vuelvan seguros, que tengan un lugar donde estudiar y proyectar su futuro. Esto no es solo por ellos, es por los que vendrán también”.

La Directora de la Escuela (Belén Sardi), dijo que “apoya el reclamo de los padres”. Que “es imperioso tener un edificio propio y adaptado a los alumnos”. También dijo que “han presentado los reclamos al Delegado de Educación que los atiende muy bien y que ha prometido gestionar ante el Ministerio”.

QUE DICE EDUCACION

El Delegado local Marcelo Bustos dijo conocer la situación y que “ya está en proceso una audiencia con la Ministra de Educación”. Delegado Escolar Marcelo Bustos

Con respecto al pan, Bustos dijo que un kilo de pan es lo que corresponde para 25 alumnos según lo determinado por las nutricionistas del Ministerio (40 gramos por alumno – 2 rodajas de pan). Aún así nos han autorizado luego de este reclamo que se les deje 3 kilos”, dijo Bustos

“Los reclamos con respecto al estado del edificio son reales. Es una Escuela con muchos años y hay que hacerle cosas permanentemente. El mantenimiento se hace periódicamente y se trata de mantener el edificio en condiciones”, aclaró