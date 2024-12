Denuncian agresiones a Salzotto y actitudes antidemocráticas » Catriel25Noticias.com

Comunicado Público a favor de la democracia y de los intereses de las y los habitantes de Catriel.

«Desde el Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC), repudiamos cualquier acto desestabilizador hacia la actual gestión y sobre la persona de la Sra. Intendenta Municipal Daniela Salzotto, quien fue elegida democráticamente en abril de 2023 para llevar adelante los destinos de nuestra querida Ciudad. El hostigamiento constante, los mensajes violentos y ofensivos que con frecuencia hemos estado leyendo y escuchando en este último tiempo, tienen un tinte de querer “cansar” a la gestión, y a nuestro entender atenta directamente contra la democracia del pueblo que ha expresado su voluntad a favor de la Lic. Salzotto.

Podemos entender que el reclamo de los trabajadores municipales es avalado por la constitución nacional, lo que no podemos dejar pasar por alto es que este “conflicto” nos sume en una coyuntura, y se encuentre a su vez entrelazado en un contexto nacional y provincial al ser Catriel una ruta prioritaria para el proyecto Hidrocarburífero provincial del cual el gobernador Alberto Weretilneck no quiere que seamos parte; ya que de otra manera no se explica la aparición en el lugar del conflicto de “personajes” que ya tuvieron la posibilidad de tomar la decisión de mejorar la situación de los trabajadores y no lo hicieron, como también de “personajes” que constantemente desinforman y mienten por tener a disposición un medio de comunicación y el dinero para comprar voluntades.

Así mismo, tampoco se entiende la saña y la violencia con que se desarrolla hoy el conflicto, cuando a tan solo un año de gestión, sin los recursos económicos necesarios, las mejoras salariales y las condiciones laborales fueron mejorados notablemente; y se debe a una única realidad, la VOLUNTAD POLÌTICA Y UN PROYECTO POLÌTICO QUE SOLO DESEA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. Es por ello, que hacemos un llamamiento a los VECINOS para defender la DEMOCRACIA y los RECURSOS de nuestro querido CATRIEL y a los MILITANTES de nuestra gestión, instamos a defender el proyecto que forjamos para vivir en una ciudad mejor ya que este proyecto se basa en los valores de la democracia participativa y la transparencia con el objetivo de empoderar a los ciudadanos y garantizar que nuestras instituciones sirvan al interés público».

● Catriel, 20 de diciembre de 2024.