Denuncias al hospital Catriel: habló la Directora Acevedo

Una joven denunció que personal de salud le entregó pastillas anticonceptivas vencidas en la salita de primeros auxilios de Barrio Preiss. Ante la gravedad de la situación, la directora del hospital, Dra. Acevedo, salió a dar explicaciones e informó que “es imposible que haya ocurrido, pero sí pasó, son errores humanos”.

Este viernes una joven de la localidad se comunicó con “Radio Alas” para dar a conocer un hecho delicado que al parecer venía ocurriendo hace un par de meses con la entrega de medicación en la salita periférica de Bª Preiss. Según relató, durante los meses de junio y julio de este año, concurrió con el carnet correspondiente a retirar pastillas anticonceptivas “GESTODENO 0,075 mg, ETINILESTRADIOL 0,020 mg”. En las últimas de las entregas se dio cuenta que la medicación se había vencido en mayo de 2023, cuando revisó la caja que le habían dado en junio, también estaba vencida. Alarmada, decidió ir a consultar a la salita, donde le dijeron que ya no tenían más de estas pastillas por lo que concurrió al hospital “Cecilia Grierson”.

La chica se acercó al sector de farmacia del hospital a solicitar pastillas, pero según sus dichos, le respondieron “de esas pastillas vencidas ya no nos quedan más, las entregamos a todas”. Además le solicitaron que actualice su carnet y visite a un ginecólogo.

Las pastillas vencidas

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

Ante la denuncia pública de la joven, desde el hospital local la Directora Dra. Laura Acevedo salió a responder y dijo: “nos enteramos por “radio Alas”, lamentablemente la vecina no se acercó al hospital que sería lo ideal para iniciar una investigación. La farmacia del hospital tiene que debe tener para que estas situaciones no ocurran, es un doble control que es muy estricto, confiamos en el servicio de farmacia. El personal encargado de entregar la medicación cumple con cada uno de los controles”.

“Sabemos que también tenemos personal que trabaja y es nuevo, hay errores humanos”, aceptó la médica.

“Dentro de los controles que tenemos, es imposible que eso haya sucedido, pero debemos recordar que trabajamos con seres humanos y se puede haber guardado una medicación en algún lugar, que no haya sido retirada y estaba vencida, ser puesta y entregarse. Por eso no vamos a decir que no sucedió, sabemos qué pudo ocurrir, y pedimos a la persona afectada que se acerque al hospital”, manifestó Acevedo.

RECLAMOS

En otro ámbito de consultas, la directora del hospital respondió a los reclamos que se realizan por la atención en el hospital, “no hay ningún ginecólogo que no quiera atender partos, en realidad venimos teniendo una dificultad hace años con ginecología, contamos con el servicio, para partos los días miércoles y parte del jueves, y otro día para urgencias”.

Con respecto a la atención de pediatría, explicó “tenemos una sola pediatra y no puede cubrir toda la demanda que tiene Catriel. Estamos por tener ingresos de pediatras, vamos a recibir tres nuevos profesionales”.

AMBULANCIAS

El hospital tiene algunas ambulancias que no están en servicio por problemas mecánicos, “estamos complicados, tuvimos un accidente y una de las ambulancias está en el taller, otra de las ambulancias se rompió la semana pasada. Tenemos una unidad en condiciones aptas para salir a la ruta y otra que está disponible en caso de emergencias extremas. Peñas Blancas no tiene una ambulancia fija, depende del hospital”, concluyó la Dra. Acevedo