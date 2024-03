Descubren cómo llegan a Río Negro los mosquitos del dengue » Catriel25Noticias.com

Las carpas de camiones o las tasas que tapan los neumáticos de los vehículos que ingresan a la provincia, son los principales medios de transporte para que los mosquitos Aedes Aegypti, que pican y generan la enfermedad viral del dengue, provoquen infectados. A veces, entran como huevos adheridos, según las investigaciones realizadas por Salud Ambiental de Río Negro.

Esta especie, conocida como el mosquito “hogareño” por sus hábitos domiciliarios, de color oscuro con franjas y manchas blancas, y se cría en recipientes con agua (como pueden ser neumáticos abandonados), y sobre esto, puntualmente Salud Ambiental de la provincia está realizando un trabajo profundo en Río Colorado.

Si bien allí se revisan los criaderos de diversos puntos de la ciudad, tareas de limpieza para descartar cacharros en un operativo conjunto encarado por la cartera sanitaria rionegrina, el municipio y la comunidad con el rociado de algunas viviendas, no falta el indiferente. Un gomero de esa ciudad, dijo: “dejen de joder acá no me pican los mosquitos… no hay”.

Junto con el caso riocoloradense, más dos infectados de Cipolletti y otros tantos de Allen, forman parte de la contabilización oficial y son «importados», de acuerdo a lo que pudo saber NoticiasNet sobre la evolución de esta especie en la provincia.

Hay que tomar en cuenta, de acuerdo a las investigaciones oficiales, que los huevos pueden pasar el invierno en lugares cerrados y volver a atacar en el verano próximo, además suelen picar de día y sin zumbido.

No dejar que el mosquito se críe en una casa

El principal cuidado que se debe tener para prevenir la propagación del dengue es no brindarle al mosquito la posibilidad de reproducirse en los hogares. Se debe eliminar, neutralizar o tapar cualquier tipo de recipiente que junte agua en el exterior de las viviendas, o que se usen para almacenarla, como por ejemplo, gomas, cacharros y piletas. Además, se debe evitar dejar recipientes de agua estancada y cepillar los bebederos de los animales.

Los ambientes cerrados son elementos ideales para la reproducción del Aedesaegypti, por lo tanto se debe prestar atención a los platos abajo de las macetas, los floreros y las plantas en frascos con agua. Estos espacios son criaderos muy frecuentes en las casas, oficinas, escuelas y hospitales, entre otros.

Estas medidas de higiene no sólo sirven para prevenir el dengue, sino que también evitan la cría y reproducción de muchos insectos y animales que transmiten distintas enfermedades (como ratas o arañas). Es muy importante extremar estas medidas de prevención.

Cuáles son los síntomas del dengue

Fiebre (38° o más) acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y/o de articulaciones; náuseas y/o vómitos; cansancio intenso; aparición de manchas en la piel; picazón; sangrado de nariz y/o encías. Ante la presencia de estos síntomas, acudí de manera inmediata al centro de salud más cercano para recibir el tratamiento adecuado.