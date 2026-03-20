desde el SENAF explicaron cómo sumarse a familias solidarias » Catriel25Noticias.com

La delegada Noelia Tomadín explicó los alcances de la iniciativa y convocó a la comunidad a sumarse a esta red de contención.

La Delegada de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Catriel lanzó una convocatoria abierta para conformar una red de Familias Solidarias, destinada al cuidado temporal de niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos.

La funcionaria, explicó que se trata de un programa provincial que busca consolidarse en la ciudad, donde aún no se había logrado desarrollar plenamente. «La finalidad es crear una red de familias dispuestas al acogimiento temporal cuando es necesario tomar medidas de protección», indicó

El programa está orientado a intervenir en casos donde los menores no pueden permanecer en su entorno familiar, ya sea por situaciones de negligencia, violencia o consumo problemático. En esos escenarios, el Estado debe garantizar un espacio seguro y transitorio. «Muchas veces no contamos con familia extensa en la ciudad, porque gran parte de la población no es originaria de Catriel. Entonces necesitamos recurrir a familias de la comunidad que puedan brindar cuidado«, explicó. En este sentido, remarcó que «el acogimiento es temporal, hasta que se resuelva la situación legal del niño o adolescente, ya sea mediante el retorno a su familia de origen o a través de otros procesos judiciales».

Uno de los aspectos centrales del programa es su carácter inclusivo. Ya no se limita a un modelo tradicional de familia, sino que se abre a diversas realidades sociales. «Hoy entendemos que hay familias monoparentales, parejas diversas y distintas conformaciones. Lo importante es la capacidad de brindar amor y cuidado», sostuvo Tomadín

Las personas interesadas deben atravesar un proceso de evaluación que incluye entrevistas y un análisis por parte de equipos interdisciplinarios, tanto a nivel local como provincial, antes de integrar el banco de datos.

Desde SENAF destacaron que “las familias no estarán solas en el proceso, ya que contarán con acompañamiento constante del equipo técnico. El equipo interviene desde el primer momento y continúa incluso después del cese de la medida, si es necesario, para garantizar una red de contención”.

Asimismo, aclaró que “el programa de Familias Solidarias no tiene como objetivo la adopción, sino que cumple un rol distinto dentro del sistema de protección”.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede de SENAF Catriel, ubicada en Santa Rosa 79, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al teléfono 2994-572242.

También está disponible un formulario de inscripción que circula en medios digitales locales. «Hay muchas familias dispuestas a ayudar, pero a veces no cuentan con un marco legal o sienten temor.

“Este programa viene a ordenar y acompañar esa voluntad solidaria», concluyó la Delegada.

De esta manera, Catriel avanza en la construcción de una red comunitaria clave para garantizar derechos y brindar contención a quienes más lo necesitan.