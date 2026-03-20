Araneda seguirá con preventiva » Catriel25Noticias.com

La jueza Claudia Lemunao hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses. Se descartaron los agravantes por drogas y alcoholemia.

La jueza de garantías Claudia Lemunao resolvió este viernes prorrogar por cuatro meses la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda, imputado por el choque en la Ruta 22 en el que murieron cuatro personas, y fijó el nuevo vencimiento para el 21 de julio.

Durante la audiencia, la fiscal Celeste Benatti sostuvo que sigue vigente el peligro de fuga y fundamentó el pedido en la necesidad de completar pericias que aún están en curso.

En ese contexto, la propia fiscal anticipó un cambio en la imputación: los informes de toxicología confirmaron que Araneda no conducía bajo los efectos de estupefacientes.

Además, precisó que la alcoholemia fue de 0,94 gramos por litro de sangre, por lo que no alcanza el mínimo legal para configurar ese agravante.

A partir de esos resultados, la acusación quedó reformulada y ahora se sostiene en el exceso de velocidad y la cantidad de víctimas fatales.

Según detalló Benatti, la pericia accidentológica ubica la camioneta a unos 170 km/h en una zona donde la máxima es de 130, lo que continúa como uno de los ejes centrales de la imputación.

La fiscal también remarcó que, en caso de una eventual condena, la pena sería de cumplimiento efectivo, y señaló que el imputado cuenta con medios económicos y antecedentes de viajes, lo que refuerza el riesgo de fuga.

La querella acompañó el pedido y solicitó unificar el plazo de la prisión preventiva con la etapa preparatoria, en línea con el vencimiento fijado.

Del otro lado, la defensa se opuso a la prórroga y pidió el cese de la prisión preventiva.

Sostuvo que “la acusación se viene debilitando” tras la caída de los agravantes vinculados al consumo y cuestionó también la pericia de velocidad, al señalar que tendría un margen de error del 10%.

Además, propuso medidas alternativas como presentaciones periódicas en comisaría y la prohibición de salir del país y de la provincia.

La fiscalía justificó la prórroga en que restan pericias relevantes, como la reconstrucción del hecho y la apertura de celulares, prevista para el 18 de mayo, donde se buscará determinar si el imputado utilizaba el teléfono al momento del choque.

La causa investiga el siniestro ocurrido en la Ruta 22, en el que murieron cuatro integrantes de una familia, y por el que Araneda continúa imputado por homicidio culposo agravado.

(ANRoca)