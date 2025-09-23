E.M.V. Catriel Mayores, campeón de la Copa Challenger Campo Grande 2025 » Catriel25Noticias.com

El equipo de la Escuela Municipal de Vóley Catriel, categoría Mayores, se consagró campeón de la Copa Challenger Campo Grande 2025, tras un fin de semana a puro deporte en el que se consolidó como el gran protagonista.

Camino al título

El sábado, el conjunto catrielense mostró un rendimiento impecable al vencer en tres encuentros consecutivos:

Con esta serie perfecta, clasificaron en primer lugar a las instancias finales.

Ya el domingo, en las instancias decisivas, Catriel derrotó en semifinales a Cinco Saltos por 2-1, y en la gran final superó a Barda del Medio por 3-1, coronándose campeón de la Copa Challenger.

Distinciones individuales

El alto nivel del plantel se reflejó también en reconocimientos personales:

  • Ignacio Oviedo, mejor central del torneo.

  • Francisco Peralta, mejor líbero.

  • Denis Martínez, mejor jugador en el partido frente a Manzano.

Reconocimiento local

La intendenta Daniela Salzotto, acompañada por el director de Deportes, recibió al equipo campeón en su regreso a Catriel y destacó “el esfuerzo y compromiso de nuestros jugadores, quienes además se preparan para viajar a El Bolsón y seguir representando a la ciudad con pasión y dedicación”.

Plantel campeón

  • Jugadores: Denis Martínez, Ignacio Oviedo, Francisco Peralta, Giovani Barreto, Iván Barreto, Dante Garrido, Agustín Rodríguez, Gonzalo Calquín, Alejandro López, Ángel Valdevenito y Renzo Ripari.

  • DT: Emanuel Campos.

Este logro refleja el esfuerzo, la entrega y el gran nivel del vóley catrielense, que continúa consolidándose en la región.



