Destacada participación de Las Águilas en el Torneo del Valle » Catriel25Noticias.com

Cinco Saltos / Catriel – El equipo de artes marciales “Águilas” volvió a dejar su huella el pasado fin de semana en el Torneo del Valle realizado en Cinco Saltos, certamen que reunió a más de 500 competidores de la región. Los representantes locales obtuvieron resultados sobresalientes, consolidando el crecimiento de la disciplina en la zona.

Por Victor Suárez

Triunfo dorado para Simón Galván Díaz

El sábado, el joven luchador Simón Galván Díaz tuvo una actuación destacada. Disputó tres combates de gran nivel y logró imponerse en todos, alzándose con el primer puesto de su categoría. Su desempeño fue celebrado por sus entrenadores y compañeros, quienes destacaron su constancia y preparación.

Bronce con sabor a aprendizaje para Julieta Agüero

Por su parte, Julieta Agüero compitió en una llave de 12 participantes. Tras imponerse con claridad en las dos primeras luchas, accedió a semifinales, donde una ajustada derrota la dejó en el camino hacia la final. Sin embargo, consiguió la medalla de bronce, sumando una experiencia valiosa para su desarrollo deportivo. “Una caída nos enseña a ser más fuertes y a mejorar día a día”, expresaron desde la escuela, felicitando su esfuerzo y entrega.

Anticipo de gran velada en Catriel

Mientras tanto, la atención del equipo ya se centra en lo que será una cita imperdible en Catriel. Este sábado, en el salón Sánchez Carrillo, el luchador Ariel Molina protagonizará la pelea estelar de MMA, prometiendo un espectáculo de alto nivel en la jaula. Desde la escuela invitaron a la comunidad a acompañar y vivir otra jornada histórica para las artes marciales locales.