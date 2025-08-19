el PAMI realizará jornada oftalmológica gratuita » Catriel25Noticias.com

0
16


El próximo martes 26 de agosto, el PAMI Río Negro llevará adelante en Catriel la campaña nacional “Visión”, destinada a brindar atención oftalmológica y óptica gratuita a sus afiliados.

La jornada tendrá lugar en el Centro de Jubilados, ubicado en calle Libertad 29, desde las 09:00 hs y se extenderá hasta atender al último vecino presente.

Atención integral y gratuita Durante la jornada

Los afiliados podrán acceder a un circuito completo que incluye registro, consulta con médico técnico, atención oftalmológica y selección de lentes en el área de óptica.El afiliado podrá probarse distintos marcos y elegir el que más le guste. Luego de 15 a 20 días recibirá sus lentes terminados sin ningún costo”, destacó Sara Aguilar, jefa de Relaciones con las Organizaciones del área sociales de PAMI.

  • auto 0

Los únicos requisitos son presentar carné de PAMI y D.N.I. La atención será por orden de llegada y sin necesidad de sacar turno previo.

pami anteojos 1

Alcance de la campaña

La propuesta está dirigida tanto a quienes necesiten renovar sus anteojos como a quienes requieran su primera consulta. “Es una oportunidad para todos: para quienes nunca se revisaron, para los que necesitan cambiar lentes y para aquellos que requieran derivaciones por casos más complejos”, precisó Aguilar.

En caso de detectarse patologías que requieran un seguimiento especializado, los oftalmólogos realizarán la derivación correspondiente a profesionales locales o cercanos.

logo alas

Cronograma en Río Negro 

La campaña ya recorrió la Línea Sur y el Valle Medio, se desarrollará entre el 25 y 29 de agosto en distintas localidades del Alto Valle: Villa Manzano, Catriel, Cinco Saltos y Cipolletti. “Queremos que la información llegue a todos los afiliados, para que puedan acercarse y aprovechar este servicio gratuito que busca mejorar su calidad de vida”, concluyó Aguilar.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí