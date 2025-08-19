el PAMI realizará jornada oftalmológica gratuita » Catriel25Noticias.com

El próximo martes 26 de agosto, el PAMI Río Negro llevará adelante en Catriel la campaña nacional “Visión”, destinada a brindar atención oftalmológica y óptica gratuita a sus afiliados.

La jornada tendrá lugar en el Centro de Jubilados, ubicado en calle Libertad 29, desde las 09:00 hs y se extenderá hasta atender al último vecino presente.

Atención integral y gratuita Durante la jornada

Los afiliados podrán acceder a un circuito completo que incluye registro, consulta con médico técnico, atención oftalmológica y selección de lentes en el área de óptica. “El afiliado podrá probarse distintos marcos y elegir el que más le guste. Luego de 15 a 20 días recibirá sus lentes terminados sin ningún costo”, destacó Sara Aguilar, jefa de Relaciones con las Organizaciones del área sociales de PAMI.

Los únicos requisitos son presentar carné de PAMI y D.N.I. La atención será por orden de llegada y sin necesidad de sacar turno previo.

Alcance de la campaña

La propuesta está dirigida tanto a quienes necesiten renovar sus anteojos como a quienes requieran su primera consulta. “Es una oportunidad para todos: para quienes nunca se revisaron, para los que necesitan cambiar lentes y para aquellos que requieran derivaciones por casos más complejos”, precisó Aguilar.

En caso de detectarse patologías que requieran un seguimiento especializado, los oftalmólogos realizarán la derivación correspondiente a profesionales locales o cercanos.

Cronograma en Río Negro

La campaña ya recorrió la Línea Sur y el Valle Medio, se desarrollará entre el 25 y 29 de agosto en distintas localidades del Alto Valle: Villa Manzano, Catriel, Cinco Saltos y Cipolletti. “Queremos que la información llegue a todos los afiliados, para que puedan acercarse y aprovechar este servicio gratuito que busca mejorar su calidad de vida”, concluyó Aguilar.