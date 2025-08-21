Doble jornada de fútbol en el predio del “Pozón”. Cuatro Esquinas campeón en la Libre » Catriel25Noticias.com

Catriel-El pasado fin de semana, el predio del “Pozón” fue escenario de una intensa doble jornada de fútbol, con cruces vibrantes, definiciones por penales y el inicio de los torneos Clausura en categorías de veteranos. (www.infosports.com.ar)

Por Victor Suárez

Sábado 16: definición en la categoría Libre

Desde el mediodía, con un marco de público multitudinario y un clima ideal, se disputaron los encuentros correspondientes a la categoría Libre, denominada “Sres. Políticos de la Nación Argentina Repavimenten la Ruta Nacional 151”.

7° puesto : Obras Públicas (Km 246) venció 1-0 a Los Poca Fe (Km 120) con gol de Carlos Maroa.

5° puesto : Colonia Ovejero (Km 162) derrotó 3-1 a Los Parditos (Km 251). Denis Kamman abrió el marcador y Kevin Meglioli brilló con un doblete.

3° puesto : Colonia Chica (Km 210) superó por penales 5-4 a Albinegro (Km 152) tras igualar 0-0. La figura fue el arquero Mario “el Pulpo” Santana, que contuvo el disparo decisivo.

Final: En un cierre electrizante, Cuatro Esquinas (Km 74) se consagró campeón tras empatar 0-0 con Nuevo Cuyo (Km 66) y vencer 5-4 en la definición desde los doce pasos. El arquero Nicolás Villagrán fue figura, y Gonzalo Abarca desató la fiesta al anotar el penal del título.

Goleadores del campeonato:

Tiziano Guzmán (Albinegro) – 6 goles

Víctor Zúñiga (Colonia Chica) – 6 goles

Uziel Cisterna (Nuevo Cuyo) – 6 goles

Alan Gómez (Colonia Chica) – 6 goles

Valla menos vencida: Cuatro Esquinas.

Domingo 17: inicio del Clausura en +40 y +50

La acción continuó el domingo con el debut del Torneo Clausura de la categoría +50 “Daniel Alarcón” y la 3ª fecha del Clausura +40, bajo la denominación “Señores Políticos de la Nación Argentina…”.

Categoría +50 (1ª fecha)

Club Punto Unido 3 (Beti Padilla y Carlos Granelli x2) vs Barrio Esfuerzo Propio 1 (Juan Cruz Molina). Figura: Carlos Granelli.

Ceferino 4 (Pedro Jara, Marcos Cardozo y David “Pity” Olguín x2) vs Los Amigos 0. Figura: David Olguín.

Tabla de posiciones (+50):

Ceferino – 3 pts Club Punto Unido – 3 pts B. Esfuerzo Propio – 0 pts Los Amigos – 0 pts Catriel F.C. – 0 pts

Categoría +40 (3ª fecha)

Joaquín V. González 0 vs La Vieja Escuela 1 (Miguel Olguín)

Barrio 400 Viviendas 1 (Nicolás Ruilova) vs El Club 1 (Horacio Gil)

La Unión 0 vs Los Rústicos 1 (Damián Reta)

Tabla de posiciones (+40):

Joaquín V. González – 6 pts Barrio 400 Viviendas – 5 pts Cuatro Esquinas – 4 pts La Vieja Escuela – 4 pts Los Rústicos – 4 pts El Club – 1 pt La Unión – 0 pts

Lo que viene

El próximo sábado 23 de agosto, desde las 10:00, se pondrá en marcha el Torneo Clausura de la categoría Libre con la participación de 12 equipos.

El domingo 24 será el turno de la 2ª fecha del Clausura +50 y la 4ª del Clausura +40, con este cronograma: