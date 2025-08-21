Doble jornada de fútbol en el predio del “Pozón”. Cuatro Esquinas campeón en la Libre » Catriel25Noticias.com

Catriel-El pasado fin de semana, el predio del “Pozón” fue escenario de una intensa doble jornada de fútbol, con cruces vibrantes, definiciones por penales y el inicio de los torneos Clausura en categorías de veteranos. (www.infosports.com.ar)
Por Victor Suárez
Sábado 16: definición en la categoría Libre
Desde el mediodía, con un marco de público multitudinario y un clima ideal, se disputaron los encuentros correspondientes a la categoría Libre, denominada “Sres. Políticos de la Nación Argentina Repavimenten la Ruta Nacional 151”.
-
7° puesto: Obras Públicas (Km 246) venció 1-0 a Los Poca Fe (Km 120) con gol de Carlos Maroa.
-
5° puesto: Colonia Ovejero (Km 162) derrotó 3-1 a Los Parditos (Km 251). Denis Kamman abrió el marcador y Kevin Meglioli brilló con un doblete.
-
3° puesto: Colonia Chica (Km 210) superó por penales 5-4 a Albinegro (Km 152) tras igualar 0-0. La figura fue el arquero Mario “el Pulpo” Santana, que contuvo el disparo decisivo.
-
Final: En un cierre electrizante, Cuatro Esquinas (Km 74) se consagró campeón tras empatar 0-0 con Nuevo Cuyo (Km 66) y vencer 5-4 en la definición desde los doce pasos. El arquero Nicolás Villagrán fue figura, y Gonzalo Abarca desató la fiesta al anotar el penal del título.
Goleadores del campeonato:
-
Tiziano Guzmán (Albinegro) – 6 goles
-
Víctor Zúñiga (Colonia Chica) – 6 goles
-
Uziel Cisterna (Nuevo Cuyo) – 6 goles
-
Alan Gómez (Colonia Chica) – 6 goles
Valla menos vencida: Cuatro Esquinas.
Domingo 17: inicio del Clausura en +40 y +50
La acción continuó el domingo con el debut del Torneo Clausura de la categoría +50 “Daniel Alarcón” y la 3ª fecha del Clausura +40, bajo la denominación “Señores Políticos de la Nación Argentina…”.
Categoría +50 (1ª fecha)
-
Club Punto Unido 3 (Beti Padilla y Carlos Granelli x2) vs Barrio Esfuerzo Propio 1 (Juan Cruz Molina). Figura: Carlos Granelli.
-
Ceferino 4 (Pedro Jara, Marcos Cardozo y David “Pity” Olguín x2) vs Los Amigos 0. Figura: David Olguín.
Tabla de posiciones (+50):
-
Ceferino – 3 pts
-
Club Punto Unido – 3 pts
-
B. Esfuerzo Propio – 0 pts
-
Los Amigos – 0 pts
-
Catriel F.C. – 0 pts
Categoría +40 (3ª fecha)
-
Joaquín V. González 0 vs La Vieja Escuela 1 (Miguel Olguín)
-
Barrio 400 Viviendas 1 (Nicolás Ruilova) vs El Club 1 (Horacio Gil)
-
La Unión 0 vs Los Rústicos 1 (Damián Reta)
Tabla de posiciones (+40):
-
Joaquín V. González – 6 pts
-
Barrio 400 Viviendas – 5 pts
-
Cuatro Esquinas – 4 pts
-
La Vieja Escuela – 4 pts
-
Los Rústicos – 4 pts
-
El Club – 1 pt
-
La Unión – 0 pts
Lo que viene
El próximo sábado 23 de agosto, desde las 10:00, se pondrá en marcha el Torneo Clausura de la categoría Libre con la participación de 12 equipos.
El domingo 24 será el turno de la 2ª fecha del Clausura +50 y la 4ª del Clausura +40, con este cronograma:
-
+40 (4ª fecha):
-
11:00 hs: El Club vs La Unión
-
12:15 hs: Barrio 400 Viviendas vs La Vieja Escuela
-
13:30 hs: Cuatro Esquinas vs Joaquín V. González (Los Rústicos libres).
-
-
+50 (2ª fecha):