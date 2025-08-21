Doble jornada de fútbol en el predio del “Pozón”. Cuatro Esquinas campeón en la Libre » Catriel25Noticias.com

0
34


Catriel-El pasado fin de semana, el predio del “Pozón” fue escenario de una intensa doble jornada de fútbol, con cruces vibrantes, definiciones por penales y el inicio de los torneos Clausura en categorías de veteranos. (www.infosports.com.ar)

Por Victor Suárez

Sábado 16: definición en la categoría Libre

Desde el mediodía, con un marco de público multitudinario y un clima ideal, se disputaron los encuentros correspondientes a la categoría Libre, denominada “Sres. Políticos de la Nación Argentina Repavimenten la Ruta Nacional 151”.

  • 7° puesto: Obras Públicas (Km 246) venció 1-0 a Los Poca Fe (Km 120) con gol de Carlos Maroa.

    • acc moto rotonda

  • 5° puesto: Colonia Ovejero (Km 162) derrotó 3-1 a Los Parditos (Km 251). Denis Kamman abrió el marcador y Kevin Meglioli brilló con un doblete.

  • 3° puesto: Colonia Chica (Km 210) superó por penales 5-4 a Albinegro (Km 152) tras igualar 0-0. La figura fue el arquero Mario “el Pulpo” Santana, que contuvo el disparo decisivo.

  • Final: En un cierre electrizante, Cuatro Esquinas (Km 74) se consagró campeón tras empatar 0-0 con Nuevo Cuyo (Km 66) y vencer 5-4 en la definición desde los doce pasos. El arquero Nicolás Villagrán fue figura, y Gonzalo Abarca desató la fiesta al anotar el penal del título.

Goleadores del campeonato:

  • Tiziano Guzmán (Albinegro) – 6 goles

  • Víctor Zúñiga (Colonia Chica) – 6 goles

  • Uziel Cisterna (Nuevo Cuyo) – 6 goles

  • Alan Gómez (Colonia Chica) – 6 goles

Valla menos vencida: Cuatro Esquinas.

60637cc9 37ae 471e a2c7 368e84d30233

Domingo 17: inicio del Clausura en +40 y +50

La acción continuó el domingo con el debut del Torneo Clausura de la categoría +50 “Daniel Alarcón” y la 3ª fecha del Clausura +40, bajo la denominación “Señores Políticos de la Nación Argentina…”.

Categoría +50 (1ª fecha)

  • Club Punto Unido 3 (Beti Padilla y Carlos Granelli x2) vs Barrio Esfuerzo Propio 1 (Juan Cruz Molina). Figura: Carlos Granelli.

  • Ceferino 4 (Pedro Jara, Marcos Cardozo y David “Pity” Olguín x2) vs Los Amigos 0. Figura: David Olguín.

Tabla de posiciones (+50):

  1. Ceferino – 3 pts

  2. Club Punto Unido – 3 pts

  3. B. Esfuerzo Propio – 0 pts

  4. Los Amigos – 0 pts

  5. Catriel F.C. – 0 pts

Categoría +40 (3ª fecha)

  • Joaquín V. González 0 vs La Vieja Escuela 1 (Miguel Olguín)

  • Barrio 400 Viviendas 1 (Nicolás Ruilova) vs El Club 1 (Horacio Gil)

  • La Unión 0 vs Los Rústicos 1 (Damián Reta)

Tabla de posiciones (+40):

  1. Joaquín V. González – 6 pts

  2. Barrio 400 Viviendas – 5 pts

  3. Cuatro Esquinas – 4 pts

  4. La Vieja Escuela – 4 pts

  5. Los Rústicos – 4 pts

  6. El Club – 1 pt

  7. La Unión – 0 pts

Lo que viene

El próximo sábado 23 de agosto, desde las 10:00, se pondrá en marcha el Torneo Clausura de la categoría Libre con la participación de 12 equipos.

El domingo 24 será el turno de la 2ª fecha del Clausura +50 y la 4ª del Clausura +40, con este cronograma:

  • +40 (4ª fecha):

    • 11:00 hs: El Club vs La Unión

    • 12:15 hs: Barrio 400 Viviendas vs La Vieja Escuela

    • 13:30 hs: Cuatro Esquinas vs Joaquín V. González (Los Rústicos libres).

  • +50 (2ª fecha):



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí