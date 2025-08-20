Escuela 241 se destacó en la campaña «Ponete las pilas por tu planeta». » Catriel25Noticias.com

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Catriel organizó una campaña para recolectar pilas. Participaron escuelas e instituciones de la localidad logrando reunir una gran cantidad de pilas en desuso.

La Escuela Primaria N°241 «Juana Paula Manso» logró juntar 25 kilos y resultó ser la ganadora de la campaña «Ponete las pilas por tu planeta».

Desde el municipio agradecieron el compromiso ambiental y saludaron a todas las escuelas primarias y secundarias que participaron en esta iniciativa.

“Las pilas son residuos peligrosos y requieren un tratamiento especial. Entre todos y todas podemos educar, crear conciencia ambiental y cuidar nuestra ciudad”, agregaron desde la Secretaría de Ambiente