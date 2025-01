dolor de cabeza para Monsalve. Paro en la radio municipal » Catriel25Noticias.com

Trabajadores de la radio Municipal presentaron sus quejas al intendente Monsalve por los bajos salarios y las condiciones laborales.

Según se pudo saber, luego de varios intentos de hablar con el jefe comunal y no ser atendidos, este lunes los trabajadores del turno mañana (el Mágazine más escuchado de la radio), no se presentaron a sus labores.

Ante ello, fueron convocados por el área contable pero no hubo acuerdo. Más allá de lo salarial, los comunicadores sienten el destrato de la encargada de la emisora ya que aducen “no tiene idea de medios, pero la pusieron ahí para controlar no se sabe qué si no conoce del tema y no permite ni una sola crítica a la gestión”.

Si no hay solución, los empleados de la municipal y FM Río dejarían sus puestos a fines de enero.

Al principio de la gestión, Monsalve había agrupado a todos los trabajadores de medios ofreciendo una suma de dinero aceptable para no ser criticado, pero con el tiempo no hubo aumentos y comenzaron las deserciones.