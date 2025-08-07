Entrevista a Facundo López (Legislador JSRN) » Catriel25Noticias.com

El legislador provincial y candidato al Senado por la alianza “Juntos Defendemos Río Negro”, dialogó con radio «Alas» sobre varios temas de actualidad. Se refirió el abandono de Nación hacia las provincias y el papel que jugarán los representantes Rionegrinos en el Congreso.

De que se trata “Juntos Defendemos a Río Negro”?

“En realidad, más que una nueva fuerza política, es la formalización en papeles de algo que ya veníamos construyendo hace tiempo. Es una alianza entre partidos provinciales y vecinales que comparten un mismo objetivo: defender a Río Negro del centralismo porteño. Seguimos manteniendo nuestras identidades partidarias, pero entendimos que debíamos unirnos para hacer oír la voz de nuestra provincia, que aporta mucho y recibe poco”.

La Alianza «Juntos Defendemos a Río Negro fue presentada ayer

“En esta alianza están representadas 29 localidades de la provincia, con intendentes de diferentes pertenencias políticas. Hay partidos como Juntos Somos Río Negro, la UCR, la Coalición Cívica ARI, Redes, el MPP y partidos municipales como los de Cinco Saltos, Fernández Oro, Villa Regina y Bariloche. Todos compartimos la necesidad de mejorar la vida de los rionegrinos, con soluciones concretas y cercanas”, dijo el Legislador

Hay diálogo del Gobernador con Nación?

“Hoy los intendentes y las comunidades tienen en el gobernador Alberto Weretilneck un respaldo real, alguien que está presente día a día, gestionando soluciones. Desde Nación no sólo no hay apoyo, sino que ni siquiera reciben a los gobernadores. Imagínese si no atienden al gobernador, ¿qué queda para los intendentes?”

Abandono de las rutas nacionales

“La situación es crítica. Las rutas están abandonadas hace años. La Ruta 151, la 22, la 23 y la 40 son ejemplo de eso. Todos los gobiernos nacionales, sin excepción, han incumplido su responsabilidad. Y mientras tanto, los rionegrinos seguimos aportando impuestos al combustible, de los cuales un 20% debería destinarse al mantenimiento vial. Pero ese fondo no se invierte. Pedimos que, si no van a hacer nada, al menos bajen el precio del combustible quitando ese impuesto”, expresó López

Diferencias con otras alianzas

“Lo que nos distingue es que nuestra alianza fue construida en Río Negro, con rionegrinos que conocen la realidad local. Las otras alianzas reciben órdenes desde Buenos Aires, les imponen candidatos y listas desde el Obelisco. Nosotros decidimos entre nosotros quiénes nos van a representar”, aclaró

¿Está Río Negro en camino hacia una mayor autonomía?

“Sin dudas. Por primera vez, gracias al trabajo conjunto entre los gobernadores de Neuquén y Río Negro, el gas y el petróleo de Vaca Muerta se empezarán a exportar por puertos patagónicos. Solo con la instalación del ducto, Río Negro recibió 70 millones de dólares. Eso nos permitirá hacer obras, generar trabajo y transformar el este de la provincia con un polo petroquímico propio”.

Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARIO)

“Es una gran noticia. A partir de una ley que sancionamos en 2024, creamos un fondo de garantías de 2.000 millones de pesos para que las pymes puedan acceder a créditos. Muchas veces no pueden ingresar al sistema financiero por no tener avales. Con este fondo, respaldado por el CFI y la provincia, tienen una garantía de categoría (A) aceptada por todas las entidades. Es una herramienta concreta para impulsar el crecimiento, generar empleo y fomentar el desarrollo local”.

Qué se juega en octubre?

“No se trata de votar “contra” nadie. Se trata de elegir senadores que defiendan a Río Negro, que levanten la mano por la provincia y levanten la voz cuando intenten perjudicarla. No queremos representantes que pidan permiso a Cristina o a Karina Milei para decidir qué es lo mejor para los rionegrinos. Queremos autonomía, decisión y una provincia que crezca con su propio esfuerzo”, finalizó el Legislador Facundo López