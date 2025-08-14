“El boxeo me enseñó a levantarme cada vez que caí” » Catriel25Noticias.com

La histórica campeona mundial será parte de la velada boxística “Sangre Negra III” el sábado 16 de agosto en el SUM Municipal “Eldo Carro”, brindará una másterclass y una charla motivacional este viernes en el Centro Cultural local.

La segunda noche de la trilogía Sangre Negra tendrá un condimento especial: la presencia de Marcela “La Tigresa” Acuña, pionera y referente del boxeo femenino argentino, considerada un emblema del deporte por su trayectoria y por abrir el camino a nuevas generaciones de boxeadoras.

En diálogo con el Periodista Mario Muñoz en radio “Alas”, la formoseña recordó sus inicios en el deporte y la lucha para abrir camino a las mujeres en el ring:

—“Fui la primera licencia del boxeo femenino profesional en Argentina, y para llegar hasta ahí tuve que pelear más abajo que arriba del ring: contra la Federación, contra colegas hombres y contra una sociedad que no aceptaba que una mujer boxeara. Rompí moldes y paradigmas”, expresó.

El viernes 15, desde las 18:00, Acuña ofrecerá en el Centro Cultural una charla motivacional abierta a la comunidad y una masterclass junto a su hijo y parte de su equipo. La entrada será un alimento no perecedero o un juguete en buen estado que luego se destinará a acciones sociales.

—“No es sólo una charla, es transmitir la mentalidad de una campeona, de alguien que se preparó y logró lo que se propuso. Quiero que los chicos y chicas se lleven una enseñanza y un estilo de vida”, remarcó la campeona.

La velada boxística se realizará el sábado 16, a partir de las 20:00, en el SUM Municipal “Eldo Carro”. Habrá peleas profesionales, amateurs y exhibiciones. El pesaje oficial será el viernes a las 12:30 en Búfalo, con entrada libre.

Durante la entrevista, Acuña también destacó el trabajo de los organizadores locales y el valor de este tipo de eventos para inspirar a los jóvenes: —“En cada ciudad que visito digo lo mismo: los héroes son los boxeadores y boxeadoras que suben al ring. Ellos ponen el corazón y la cara. Nosotros venimos a apoyar y a dar visibilidad, pero son ellos los que se llevan todos los aplausos”, afirmó.

Acuña también habló sobre el presente del boxeo nacional: —“Tenemos calidad y proyección, pero falta apoyo. El boxeo sobrevive gracias a pequeños sponsors y al trabajo de promotores que no bajan los brazos. El deporte le da a los chicos valores, disciplina y sueños”, subrayó.

La campeona, que ha recorrido el país brindando charlas y exhibiciones, adelantó que la masterclass incluirá técnicas de mano, interacción con el público y consejos prácticos para quienes sueñan con el ring. “La idea es que todos se diviertan, pero que también se lleven una enseñanza para la vida”, sostuvo.

Con una trayectoria que la llevó de Formosa al mundo, la “Tigresa” dejó un mensaje claro: —“El boxeo me enseñó a levantarme cada vez que caí. Las adversidades no están para tirarte abajo, sino para demostrar hasta dónde podés llegar”.

Entradas anticipadas: Tienda 14, Tienda Saint, Valeria (299-515771) y NotiCatriel. General: $15.000 – Ring Side: $25.000 (con servicio de café)