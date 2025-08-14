Monsalve espera pronto tratamiento en la legislatura » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo Leonel Monsalve reflexiono sobre lo ocurrido este jueves en la Cámara de Diputados de La Pampa y la masiva movilización de trabajadores petroleros y familias veinticinqueñas en reclamo por el área hidrocarburífera El Medanito.

«Quiero contarles lo que vivimos en nuestra visita a Santa Rosa. La sesión estaba prevista para las 11, pero fue adelantada a las 9, evidentemente para que no pudiéramos llegar. Aun así, salimos antes de la madrugada, a las 2 y 3 de la mañana, y logramos estar allí a tiempo.

Cuando llegamos, no nos recibieron, no nos dejaron ingresar y, además, pidieron que la sesión fuera privada. Algo llamativo, porque históricamente las sesiones han sido abiertas y democráticas. Nuestra intención era entrar con los representantes, presenciar el debate y tener un intercambio directo.

Después, ninguno de los diputados quiso salir a dar explicaciones, y el proyecto no se trató. No fue rechazado, pero tampoco discutido, lo que significa que aún puede ser tratado más adelante.

Algunos diputados sí se animaron a salir y conversar con nosotros. Nos dijeron que la movida fue muy positiva, porque expuso quiénes no tenían intención de apoyar o negociar. También, que se abrió la puerta al diálogo con otros sectores políticos, para buscar consenso.

Lamentamos que no nos hayan querido recibir personalmente. Fuimos elegidos democráticamente para representar al pueblo y es nuestro deber exigir respuestas. Por eso nos han dado su voto.

Aun así, me quedo con el mensaje positivo: el viaje no fue en vano. Movimos lo que estaba trabado, y confío en que en el próximo tratamiento haya luz verde. Que los trabajadores vuelvan a sus puestos, que los desocupados tengan oportunidades y que la economía de 25 de Mayo se reactive.

Gracias a todos por el apoyo. Como veinticinqueños, sabemos que pronto todo saldrá para bien» concluyó Monsalve.



