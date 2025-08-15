Camionero de 25 de Mayo fue encontrado muerto en San Rafael » Catriel25Noticias.com

La noche de este jueves se vio marcada por una nueva tragedia en San Rafael, donde un hombre fue encontrado sin vida dentro de la cabina de un camión.

Según se pudo saber se trata de un reconocido vecino de 25 de Mayo (LP), que trabaja en una empresa local y había viajado a esa ciudad mendocina.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 en calle Julio Silva, entre Buenos Aires y Adolfo Calle, donde el vehículo -equipado con una grúa- se encontraba estacionado.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, retirando el cuerpo del conductor mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Las autoridades investigan las causas del deceso, aunque en principio no se reportaron indicios de violencia.