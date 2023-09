el cuerpo no fue preservado y peligra la prueba

La familia de Matías Rosales reprochó el accionar de la justicia boliviana y recorre las calles de Oruro buscando a un testigo clave que contradijo públicamente lo informado por el hospital y la ministra de Salud.

Llegó el sábado y se cumplen cinco días del brutal asesinato de Matías Rosales, el joven de Neuquén que recibió al menos una puñalada en el pecho durante la noche del martes en Oruro, Bolivia. Su familia y novia emprenden una lucha personal para que el autor del crimen sea encontrado y la justicia lo condene. Carina, la madre de Matías expuso la preocupación que le generan varios hechos en lo que consideran una «floja investigación».

«El cuerpito de Matías no fue preservado», detalla la mujer que llegó en la noche del jueves y ayer se reunió con el Embajador y el Cónsul de Argentina en La Paz, para tener apoyo estatal en la búsqueda de certezas sobre el paradero del asesino, pero también en el cuestionado accionar del sistema de Salud de Oruro, al que acusan de no haber prestado una atención adecuada «por ser un paciente extranjero».

«Anoche fui a la morgue y vi el cuerpo de mi hijo y otras cinco personas sin refrigeración, no se preservó la prueba», acusó. Este punto es clave para la familia y los representantes del Estado argentino en Bolivia, principalmente porque ayer confirmaron la intensión de solicitar otra autopsia con el fin de cotejar los primeros resultados forenses de la fiscalía local.

Carina explicó que aún no se solicitó el estudio médico pero que al cumplirse cinco días «teme por las posibilidades». La nueva pericia sería requerida por la representación legal de la familia que estará a cargo del reconocido penalista Miguel Ángel Pierri. «El lunes tenemos una reunión con su equipo», adelantó

Testigo clave

La familia de Matías comenzó a recorrer las calles de Oruro y los medios locales buscando evidencia para aportar a la investigación del crimen. La primera impresión no fue positiva ya que pudieron comprobar la poca acción policial. «Los vecinos nos dicen que la Policía no los consultó sobre el hecho, acá no hicieron nada», expuso la mujer que al momento de la entrevista caminaba por uno de los pasillos del barrio donde atacaron a su hijo.

«Estamos muy disconforme, actuaron tarde y ahora nos enteramos que no están haciendo nada», explicó y agregó que el principal objetivo es dar con un testigo que habló en un medio local a las pocas horas del crimen.

«Hay un hombre que habló y dijo que mi hijo estaba con signos vitales cuando los trasladaron», informó. El aporte que pueda hacer esta persona será clave para la causa ya que cuestiona lo informado por el ministerio de Salud y el director médico del hospital San Juan de Dios de Oruro, quienes aseguraron que «Matías llegó muerto en la ambulancia».

Carina confirmó que el embajador de la Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro y el cónsul, Santiago Aníbal Odobez, están brindando todo el apoyo a la familia. «Ellos refuerzan nuestro pedido para que se investigue no solo la aparición del asesino, sino que también el mal accionar del hospital», dijo y reprochó lo informado por la ministra de Salud que «desvincula al sistema de la muerte de mi hijo».

(Río Negro)