La influencia de tu signo astrológico en tus amistades

La amistad es algo súper importante en nuestro día a día. Hay amigos sin los que no podemos vivir. Hay amigos que son el alma de la fiesta, otros que sabes que van a responderte los mensajes a cualquier hora del día, otros que aunque sean más despistados, sabes que siempre puedes contar con ellos. Hay amigos y amigos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de amigo eres según tu signo del Zodiaco?

Aries:

Eres el amigo que está siempre cuando le necesitan. Y además de escuchar, tratas de motivar a esa persona para ser mejor, para luchar por sus sueños, para no rendirse. Eres una persona muy activa y además escuchas, y esa cualidad es súper importante en una amistad. Te encanta de rodearte de gente que suma y por eso mismo, tú eres de los que no resta. Siempre estás aportando y lo mejor, que te animas a todo. Tener amigos como tú merece mucho la pena.

Tauro:

Eres ese amigo paciente que respeta los tiempos de los demás. Das siempre buenos consejos, pero no dices lo que los demás quieren escuchar. De hecho, siempre serás sincera/o en todo lo que digas, a veces, sin mucho tacto pero siempre con buena fe para intentar ayudar a tu gente. A menudo, eres demasiado honesto y eso te hace tener más de una bronca pero cuando pasa el tiempo y ven que tenías razón, todo el mundo lo agradece a muerte.

Géminis:

Eres un amigo súper comunicativo Géminis. Además, eres súper generoso con tus sentimientos y con tus emociones. Dices lo que piensas y lo haces con muy buena intención. Es cierto que a veces metes un poco la pata pero los que te conocen, saben que no lo haces adrede o con ganas de hacer daño. Eres ese tipo de amigo que no falta a casi ninguna reunión ni a ningún evento y de hecho, si faltas, el resto nota mucho tu ausencia. Aunque a menudo no te lo creas, eres imprescindible en tu grupo.

Cáncer:

A pesar de tu fama de gruñón/a, eres ese tipo de amigo gracioso que une al grupo. Los demás pueden vivir sin personas Cáncer cerca pero en el fondo, nada es igual cuando no las tienes. El amigo Cáncer es bromista, tiene toques de humor que no todo el mundo comprende y sabe reírse de sí misma/o, algo que está genial. Además, eres súper empático con los demás, sabes ponerte en su lugar y tratas con mucho cariño a tus amigos, sobre todo, cuando sabes que lo necesitan.

Leo:

Eres el amigo honesto del grupo Leo. A veces incluso demasiado, pero en el fondo, al final, siempre lo agradecen. Además, eres una persona que siempre está ahí cuando la necesitan. Y además de verdad. Vamos, que no te costará nada mover montañas si un amigo te necesita. Sea como sea, estarás a su lado, y si no, notará tu presencia de alguna manera. De eso puede estar seguro.

Virgo:

Eres un amigo sincero Virgo, un amigo detallista, que mucho antes de que te lo pidan, ya estás ahí, dando todo de ti para que ese amigo no tenga que pedirte nada. Eres una persona leal, muy fiel a tus amistades y a tu gente en general así que, tus amigos pueden estar muy tranquilos contigo. Eso sí, si tienes que actuar de Karma de vez en cuando, también lo harás. Te alegras del éxito de tu gente pero si te la hacen, te la pagan.

Libra:

Eres un amigo súper servicial, de esos que ya no quedan. Además, aunque cuando estás de malas pierdas todo el tacto, cuando de verdad te necesitan, tienes muchísima empatía y siempre te pones en el lugar del otro. Incluso muchas veces perdonando de más o dando oportunidades que deberían ya estar gastadas. Libra, eres ese amigo que sabes que no te fallará nunca, ese amigo que apoya hasta la muerte. Siempre.

Escorpio:

Un amigo como tú no se encuentra a menudo Escorpio. Eres una persona leal a los tuyos, defensor, protector. Vamos, que nadie se mete con tus amigos porque será la/el primera/o en sacar tus uñas por ellos. Das unos consejos increíbles a todos y contigo, tiene una luz al dentro de toda la oscuridad en la que a veces se meten. A pesar de que tu signo tenga muchas cosas complicadas, brillas y haces brillara quien está contigo, a quien está cerca de ti.

Sagitario:

Eres el típico amigo gracioso del grupo Sagi, incluso a veces, hasta sin quererlo. La gente te echa de menos cuando no estás, y sueles ser una persona que pone mucha cordura en situaciones límites aunque, hay que reconocerlo, también te gusta mucho el salseo. Eres muy fiel a tus amigos y por ellos, eres capaz de hacer muchas cosas. Perderte es perder un peso fuerte de la amistad.

Capricornio:

Eres un amigo constante Capri. Es cierto que la impresión que das es de ser una persona más fría de lo normal pero, en el fondo, siempre estás ahí cuando te necesitan. Vale, es muy raro que andes dando abrazos y besos a todo el mundo pero también es cierto que si alguien a quien quieres te necesita el teléfono tardas medio segundo en llegar donde está. Tus amigos, los de verdad, tienen un tesoro contigo.

Acuario:

Eres el amigo raro Acuario. Y bueno, ya incluso has aprendido a vivir con esa etiqueta. Hasta te gusta y todo. Eres ese amigo que es capaz de cancelar lo que sea por estar a tu lado si lo necesitas. Pero también eres un poco despegada/o y a veces, para ti el tiempo vuela porque siempre andas con mil cosas en tu cabeza, y parece que no te acuerdas de los tuyos y a menudo te echan de menos. Pero da igual porque cuando los tuyos te dicen “ven”, vas. Siempre.

Piscis:

Eres el amigo sensible Piscis. Pero no sensible de débil, si no sensible de que todo te afecta muchísimo. Eres fiel a tu gente, y a tus amigos, mucho más. Es cierto que a veces desapareces por temporadas. Hasta tú misma/o necesitas desconectar para reconectar contigo misma/o. En tu grupo de amigos, eres esa persona que da ese toque de afecto y de cariño a todos. Si alguien necesita amor, que lo pida, porque le darás kilos.