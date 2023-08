El Dr Facundo Pereyra te aconseja cómo mejorar tu salud intestinal

Este influencer de la medicina creó el programa B15, que vincula la medicina tradicional con la medicina alternativa para mejorar la salud del intestino. Además escribió dos libros: “Resetea tus intestinos” y “La vida después del reseteo”.

Facundo Pereyra nació en Río Negro en 1970. Formado en escuelas públicas y universidad del Salvador, hoy se desempeña como médico especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y medicina interna. Trabajó en hospitales de Perú, España, Estados Unidos y Australia y hace unos años creó el programa B15, que vincula la medicina tradicional con la medicina alternativa para mejorar la salud del intestino. Este médico cipoleño ya escribió dos libros “Resetea tus intestinos” y “La vida después del reseteo”. El primero de ellos se convirtió en bestseller y lidera el ranking de los libros más leídos durante el 2022.

Con una personalidad muy inquieta y una gran curiosidad, el doctor Pereyra hace varios años se encuentra indagando sobre la vinculación entre el cerebro y el intestino. Proceso de su metódico trabajo de investigación y acompañamiento a cientos de pacientes, reconoce que existen respuestas reales a enfermedades crónicas como migrañas, depresión, artritis, enfermedades autoinmunes, alergias a través de una transformación consciente en los hábitos alimentarios.

El cerebro está vinculado con el intestino, que se lo conoce como segundo cerebro, a través del nervio vago. Éste funciona como un canal bidireccional uniendo los dos cerebros. Al intestino se le llama segundo cerebro porque son millones de neuronas que están allí adentro. Siempre supimos que todo lo que pasa arriba nos repercute en la panza, pero ahora sabemos que todo lo que sucede en la panza puede afectar el ánimo, el sueño o la ansiedad. En pocas palabras, nos puede afectar la salud mental. Esto hasta hace poco no se conocía y es una nueva esperanza para todos los pacientes de salud mental”, explica.

En constante investigación

Con una mirada integrativa de la salud y la medicina, Facundo Pereyra y su equipo de trabajo e investigación, realizan un seguimiento holístico de las personas entendiendo que las patologías son desequilibrios y que el enfoque debe estar en restablecer el equilibrio más que combatir la enfermedad.

“Me considero un médico de mente abierta, curioso, con una característica que heredé de mi padre que es que si no está demostrado científicamente, para nosotros no significa que no exista, sino que vamos a ver, vamos a testear, vamos a analizar por qué la gente mejora con cosas que no estén probadas. Así es que en estos últimos años investigamos muchas cosas que hacían los pacientes cuando no tenían solución con la medicina convencional. Descubrimos que hay una teoría que se llama intestino permeable y es muy popular en la medicina funcional de Estados Unidos o en la medicina natural, que explica que un intestino puede alterar su permeabilidad”, comparte el profesional de la salud.

Poner a descansar el intestino durante 15 días es la clave principal del tratamiento B15 para mejorar las condiciones de la microbiota intestinal y aliviar síntomas digestivos, entre otra cantidad de beneficios. Los datos alcanzados de sus investigaciones advierten cómo el impacto de la salud intestinal puede ser también en la salud mental, siendo que el 80% de las personas que hacen el plan con estos síntomas mejoran su estado anímico.

“Con el desarrollo de este plan B15 el objetivo es permitir el paso de toxinas que inflaman el cuerpo y generan síntomas a distancia. Esta herramienta nos permite entender mejor qué les pasa a los pacientes de gastroenterología que crónicamente sufren, entendiendo que este intestino permeable puede ser la causa del síntoma crónico digestivo también. La causa del intestino permeable en general es un estrés crónico sumado a alguna intolerancia alimentaria como al gluten, lácteos, azúcar, problemas hormonales, virus digestivo, entre otros motivos”, explica.

Un médico «influencer»

La motivación e inquietud del doctor lo llevó a querer compartirlo en múltiples formatos. A través de su Instagram diariamente Facundo explica recetas y sugiere alimentos de fácil acceso para la población, promociona la realización de actividad física durante el día, genera redes entre profesionales y productores vinculados a la medicina y a la alimentación y abre ese canal para forjar instancias de intercambio entre personas con alguna patología y aquellas que han alcanzado el bienestar.

Facundo no sólo se convirtió en un influencer sino que además escribió dos libros “Resetea tus intestinos” y “La vida después del reseteo”. El primero de ellos es hoy un bestseller y el año pasado integró el ranking de los libros más leídos. Resetea tus intestinos, ofrece una guía detallada para sanar más de 15 enfermedades y recuperar las ganas de vivir.

“Lo que nos pasaba es que con el primer libro mucha gente quería un segundo porque quería saber cómo seguir. Después de una reseteada del intestino, cómo seguir, qué hacer con el ayuno intermitente, cómo usar los suplementos para mejorar la salud, cómo manejarse con la vida social y también pedían muchas recetas. Fue así que hicimos otro libro que tiene todo eso, 40 recetas del plan B15 y también distintas opciones terapéuticas para personas que no terminan de mejorar del todo con el método. Siempre recordamos que hay un 20% de las personas que no mejoran del todo y para eso a veces tenemos que aplicar terapias como dieta libre de histamina, suplementos, fármacos y demás”, comparte Pereyra sobre la motivación de escribir el segundo libro.

Dr. Facundo Pereyra – M Río Negro 4457

Especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y medicina interna

Universidad del Salvador

MARIA VICTORIA RODRIGUEZ REY (Río Negro)