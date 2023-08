«No voy a votar la continuidad de la Jueza Figueroa»

Así lo expresó el Senador este jueves en una entrevista con Radio “Alas”, luego de quedar en el centro de la escena nacional por una entrevista al ex Presidente Macri donde hablaba precisamente del ahora Gobernador electo y su posición de dar (o no), quórum en el Senado para tratar la continuidad de la Jueza Figueroa que (según se deduce), beneficiaría a la Ex presidente Cristina Fernández en una de las causas que la tiene comprometida (Hotesur – Los Sauces).

Weretilneck aclaró que no recibió llamados ni de uno, ni de otro sector, aunque se explayó sobre el tema.

“Lo que se está haciendo con este tema está dentro de la reglamentación. Algunos quieren que siga porque es afín al Kirchnerismo y otros todo lo contrario, ni más ni menos. Ella tiene derecho a seguir pero yo ya tengo decidido que no voy a votar su continuidad. Creo que 75 años es una edad suficiente, estoy convencido que hay que producir recambios en la justicia como en todo”, explicó

“Cuando uno está en el centro de la presión del poder nacional es porque estamos en el camino correcto. Lamentablemente en los últimos años, pareciera ser que uno tiene que estar de un lado o del otro. Si está de un lado es bueno y si está del otro es malo, y la verdad que nosotros como provincianos estamos en donde nosotros queremos estar con nuestra propia identidad, nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas”.

“Para estar en un lado están los dirigentes de Cambiemos y para estar del otro lado, están los dirigentes del peronismo, todos de Buenos Aires. Nosotros somos dirigentes del interior del país que defendemos el federalismo y el provincialismo.

PASO

Weretilneck también se dirigió a la población en el marco des elecciones del próximo domingo: “Y como creemos estar en el camino correcto, defendiendo los intereses de los Rionegrinos y el Federalismo, les pido a los Catrielenses que el domingo corten boleta. Voten al candidato a presidente de su elección pero voten a nuestros diputados, voten a la lista verde ( 501 A).