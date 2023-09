el hombre que lleva a la cárcel al femicida de patricia Rendón

El fiscal Gustavo Herrera a cargo de la investigación por el femicidio de Patricia Rendón, en diálogo exclusivo con Radio Alas , explicó cómo se desarrolló el juicio en el que el jurado popular declaró culpable a Fernando Crónembold por homicidio doblemente agravado.

INVESTIGACIÓN

En principio el fiscal destacó el gran trabajo policial “nuestros oficiales de la policía han evolucionado, se han capacitado, especialmente en Catriel a la hora de recopilar la información.

Lo jóvenes oficiales de policía de Catriel hicieron un excelente trabajo, se logró hacer justicia por el esfuerzo que pusieron todos esos muchachos que trabajaron desde el primer momento. La municipalidad colaboró aportando viandas y el agua, la ciudadanía que se sumó a la búsqueda, fue un trabajo mancomunado”.

“El jefe de criminalística demostró que hay una manera mucho más seguro de resguardar la evidencia que es a través de la filmación, hay una inalterabilidad de la prueba, también el trabajo del cuerpo de investigaciones”.

“Los Catrielenses deben saber que este grupo de oficiales que vive en Catriel son los primeros que trabajaron para que no haya impunidad”.

“Desgraciadamente Catriel tuvo tres femicidios, y en los tres se encontró justicia. Hoy se hizo justicia. Crónembold está preso y va a estar preso de por vida, es perpetua”.

HECHO

El fiscal Herrera detalló como ocurrió la muerte de Patricia Rendón, “Crónembold mata a Patricia en la casa entre las 8:10 hs y las 9:11 hs, le envuelve la cabeza con un papel film y la mete en el baúl del auto. Luego ensaya una coartada, le trae la llave a la empleada de Patricia (Paola) carga combustible, llenó el tanque (ya estaba pensando en llevar el cuerpo). A su empleado le dice que no vaya, lo pasa a buscar, cuando se da cuenta que a Patricia la están buscando, se pone nervioso, eso lo declaró su empleado. Retira a la nena de la escuela y se la deja a una amiga, y le dice que se va a Entre Lomas donde estaba haciendo un trabajo, y sin embargo se fue a Medanito, lo toma la cámara a las 12:18 hs, entierra el cuerpo y se va a Entre Lomas, se saca una foto y la sube a su estado de Whatsapp para que todo el mundo vea que estaba en ese lugar, pero no se percata que allí había un empleado que lo ve llegar y dice que no estuvo más de dos minutos en ese lugar”.

TELÉFONO

Uno de los elementos claves de la investigación fueron los teléfonos celulares, “en la tarde del día 29 llegó la información de telefonía y nos dimos cuenta que Cronembold había andado con los dos teléfonos porque impactaban en la misma antena. Allí se requisó nuevamente el calabozo y efectivamente lo tenía él, y ante el cuestionamiento de la aparición del teléfono en el calabozo, lo explicó la policía al principio cuando Cronembold ingresa a la Comisaria 9ª, no estaba detenido solo demorado, una averiguación de hecho, por eso la requisa no fue exhaustiva”.

HIPÓTESIS NARCOS COLOMBIANOS

La hipótesis se investigó, nosotros le pedimos al equipo de delitos especiales de la policía federal para que investigara la banda narco y a la policía de Río Negro. Se hizo una investigación en secreto, y quedó demostrado que no había nada de eso, fue declarado y explicado en el juicio.

Muy de Netflix la historia de Crónembold

SANGRE EN EL AUTO

El defensor dijo que la sangre había sido plantada, ¿cómo vamos a plantar la sangre de Patricia?. para eso debemos tener el cuerpo, el médico forense dijo que el cuerpo no tenía ningún signo de extracción de sangre (pinchazo de aguja).

La sangre se encontró cuando todavía no había aparecido el cuerpo de Patricia, luego se encontró más sangre en el auto. En la primera requisa se encuentran los primeros restos de sangre, ya no estaba la alfombra, en el asiento de atrás del auto había un pantalón de él que tenía sangre, que después nos dimos cuenta por las cámaras que lo había usado en la mañana. Eran manchas símil sangre, porque no sabíamos si era sangre, esto tiene que ver con carencias propias que tiene Catriel ante la falta del químico que determina si es sangre humana, eso está en Cipolletti.

MEDANITO

El análisis de todas las cámaras lograron determinar que Cronembold se había ido hacia el yacimiento Medanito, se montó todo el operativo en ese momento para la búsqueda en toda esa zona cercana a Sargento O’Con .

Con respecto a la visita al lugar durante la primer jornada de juicio, el fiscal Herrera analizó “yo creo que Cronembold se jugó la última carta, viéndose rodeado de la situación, ensaya esa idea de los narcos. Fue su última jugada pararse frente al jurado e intentar que el jurado le crea. El tema es que la historia que el armo, se cayó porque claramente era mentira, se piso con respecto a lo que le había contado a la juez, le dijo que los narcos era uno morocho y alto y otro petiso y rubio, luego al jurado le dijo que eran dos morochos grandes. A la jueza le dijo que el llegó, estaciono al lado, sacaron el cuerpo del Vento azul y lo pusieron en su auto. Al jurado le dijo que bajaron el cuerpo del auto de los narcos y lo enterraron.

TELÉFONO

El miércoles a la tarde se secuestra el teléfono en el calabozo de él (Crónelmbold) y nos llega la información de telefonía que indicaba que el teléfono estaba en toda esa zona, pudimos ver que había estado acá (zona urbana), en Medanito, Entre Lomas y nuevamente en zona urbana de Catriel. Se hizo un seguimiento satélital, eso permitió reconstruir.

La noche del 29 decide entregar el cuerpo, terminamos el 30 y encontramos el cuerpo porque él nos indico.

AUTOPSIA

Le médico forense termina de hacer la autopsia e informa lo del dedo. Dijo que era un mensaje mafioso, El teléfono de Patricia se habría con el pulgar derecho, y le faltaba el pulgar derecho. nosotros decimos que le corta el dedo porque necesitaba tener activo el teléfono, de hecho que estuvo mandado mensajes, el teléfono estuvo activo hasta las 21 hs, para tener activo el teléfono necesitaba el dedo de Patricia.

VIVIENDA DE CRONEMBOLD

La defensa indicó que no se había encontrado sangre el la casa, él le envolvió la cabeza con un papel film y la tiró en el baúl porque tenía signos en el tórax de arrastre perimortal. Significa que la herida se produce cuando el cuerpo está en agonía, con lo cual está la herida pero no sangra.

Tiene tres golpes en la cara, que entendemos nosotros que es de sometimiento y un golpe fatal que es en la parte superior del cráneo que fractura la parte superior e inferior del cráneo. Fueron causados por un elemento duro, y dentro de la casa estaba lleno de hierros “L” por eso yo digo que le pego un “fierrazo”

RIESGO EN LA INVESTIGACIÓN

“Hace más de un año que pasó el hecho, pero en ese momento el reclamo de justicia, el fragor de la gente puso en riesgo la investigación. Cada vez que desaparece una mujer o tenemos una situación así, se generan sentimientos encontrados, hay miedos, esto es natural, pero también tiene que saber la gente que ese tipo de reclamos ponen en riesgo las investigaciones”.

“Si se hubiera arruinado el auto, que era la prueba central, en ese momento lo pensamos y la policía tuvo que tomar decisiones”. Finalizó el Fiscal Herrera