, El “otoño cultural” comenzó con todo éxito en Catriel

La OORS (Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico) brindó un espectáculo de altísimo nivel con su mixtura de rock y música orquestal sinfónica, en el inicio del ciclo “Otoño Cultural” la propuesta de la Municipalidad en Catriel junto a la Secretaria de Cultura de Río Negro que trae una serie de eventos y actividades para disfrutar la temporada otoñal.

Más de 45 músicos en escena desplegaron un show que fusiona sonidos de una banda de rock con instrumentos de vientos, cuerdas, coro y cantantes solistas, recorriendo canciones clásicas de The Beatles, Amy Winehouse, Gustavo Cerati, Fito Páez, Eruca Sativa, Queen, System of a Down y Charly García, entre otros. Y en el final, no faltó el homenaje popular a los Campeones del Mundo con una vibrante versión de “Muchachos”, la canción de la hinchada argentina del Mundial de Qatar.

Por su parte, el trapero Soack trajo su música de sonidos urbanos al escenario ubicado en La Pampa y San Martín.

Y Nuevas Raíces explotó de ritmo y colorido, con coreografías llenas de energía, poniendo en escena todo el talento de sus bailarines.

El evento tuvo la modalidad de las clásicas peatonales, con una muestra de artistas plásticos locales, food trucks y Paseo de Artesanos