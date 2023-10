el periodista irá a juicio

El ex conductor televisivo está acusado de tenencia y distribución de fotos y videos de abuso sexual con fines de distribución.

Luego de analizar la prueba y de rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba que hizo el abogado defensor, el juez de Garantías resolvió elevar a juicio la causa de Emiliano Gatti, la ex estrella televisiva de Canal 10. Aunque aún no hay fecha probable, se supo que será un tribunal compuesto por tres jueces los que deban decidir si es culpable de los 50 hechos de tenencia y distribución de imágenes y videos de pibes abusados, todos menores de 13 años. La pena probable no supera los 8 años de cárcel.

El magistrado interviniente, Fernando Sánchez Freytes, resolvió que la causa por tenencia y distribución de imágenes y videos se elevará a juicio. También rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba que había ofrecido el abogado defensor Marcelo Hertzriken Velazco, aprovechando que el periodista no tenía antecedentes penales. En contra de esa posibilidad se había pronunciado la abogada querellante, la cipoleña Gabriela Prokopiw en representación de la organización, “Madres que rompen el silencio“.

El juez también prorrogó las medidas cautelares impuestas luego de liberarlo, en noviembre del años pasado. El ex conductor del informativo de Canal 10, estuvo algunas horas detenido y luego fue autorizado a fijar domicilio en Bahía Blanca con la condición de presentarse semanalmente en la fiscalía y la imposibilidad de salir del país.

La causa del periodista está caratulada como “facilitación de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, 50 hechos, agravado por la edad de las víctimas (menor de 13 años). Ambas en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución, 50 hechos, en carácter de autor”.

La investigación salió a la luz el 16 de noviembre de 2022, cuando una comisión de la Policía de Río Negro, a cargo de la fiscal Belén Calarco, irrumpió en el departamento que alquilaba en el barrio Parque San Juan. Los trabajos se habían iniciado algunos meses antes, cuando desde una organización internacional se lanzaron alertas con los IP de las computadoras donde se habían registrado movimientos de fotos y videos de abuso sexual infantil.

Hubo una serie de procedimientos en todo el país, como parte de la operación que se denominó “Red Federal en Alerta”, y en Río Negro, además de Roca, se hicieron allanamientos en Bariloche, a un empleado de la empresa estatal Altec, y en Cipolletti. En todos los casos se secuestró una gran cantidad de dispositivos electrónicos y de almacenamiento.

Apenas se hizo público el caso, la fiscal Calarco explicó, en exclusiva a Mejor Informado, que las fotos y videos encontrados daban asco, que muchos de ellos tenían como protagonistas a bebes menores de dos años que estaban siendo abusados. Luego de esas declaraciones el fiscal General de la provincia, Jorge Crespo, decidió desplazarla y colocó al frente de la investigación a la fiscal jefa Graciela Etchegaray.

Aunque no hay fecha, se especula que el juicio recién se podría desarrollar en el segundo semestre del año próximo, en caso de no surgir ninguna acción por parte de la defensa que haga retrasar el proceso