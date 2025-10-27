«Empieza la construcción de la Argentina grande» » Catriel25Noticias.com

Tras el contundente resultado del oficialismo en las elecciones legislativas, planteados por el propio Gobierno como una suerte de plebiscito, Javier Milei se subió al escenario levantado en el búnker y festejó. «Hoy es un día histórico. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande», adelantó el Presidente.

«Como decíamos hace unos días, si vieras qué linda está la Argentina… y qué lindo le queda el violeta», dijo Milei. Con estos resultados, La Libertad Avanza (LLA) obtiene 64 bancas en Diputados y 13 en el Senado.

«Quiero darle las gracias a todos los argentinos por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de elección, la Boleta Única de Papel», arrancó el Presidente.

Milei destacó que la BUP «termina con la trampa» y subrayó la determinación del Gobierno para su implementación. «Nosotros dijimos que lo íbamos a hacer. Y lo hicimos, porque estamos a favor de un sistema democrático transparente», dijo sobre el impulso dado para que el proyecto se convirtiera en ley en el Congreso.

El Presidente le agradeció a todo el equipo nacional, en especial al jefe de Gabinete, Guillermo Francos -que en los últimos días protagonizó rumores de salida- y para el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue ovacionado por la militancia libertaria.

También destacó a los «colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei», tratando de emparchar las internas en el triángulo de hierro. Y le mandó un mensaje a Mauricio Macri y recordó aquella reunión en su casa de Acasusso hace dos años, donde decidieron «aunar fuerzas y derrotar al populismo».

«El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vovación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria» siguió el Presidente. Dijo que durante los dos primeros años de su gobierno «nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio» y que de cara a los próximos dos años, «tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos, para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina».

En esa línea, Milei se refirió al nuevo poder legislativo del oficialismo: «A partir del 10 de diciembre, pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 a 20. A partir del 10 de diciembre, tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina» afirmó.

Y en un discurso de victoria sin triunfalismo exacerbado, el Presidente hizo algo que los mercados estaban esperando: un llamado para tender puentes con los gobernadores, un pedido no sólo de un sector del Gobierno y la oposición dialoguista, sino de Estados Unidos.

«Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismo que son actores racionales, pro-capitalistas. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrá representación parlamentaria, a estos acuerdos. Ahora sí podremos traducir a leyes las consignas del Pacto de Mayo», afirmó.

«La Argentina grande es para todos. Por fuera de los inadpatados de siempre que piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y sólo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos», agregó.

«Tenemos la responsabilidad de dejar de lado los intereses partidarios y pensar como país. Confiamos en que podemos trabajar en conjunto con todas las fuerzas con las que tenemos puntos de acuerdo, para lograr aparobar los cambios que la Argenitna pide a gritos», cerró.

La estrategia electoral de LLA se apoyó en un despliegue nacional sin precedentes para el espacio. Por primera vez, se presentó en los 24 distritos del país, y ganó en 15. LLA hizo se alió con el PRO en nueve provincias —entre ellas, las estratégicas de Buenos Aires y la Ciudad—, mientras que en otras siete jugó con fuerzas locales. Además, de las ocho provincias que LLA compitió sola, ganó en la mitad (Chubut, Santa Fe, Neuquén y Salta).

El resultado más importante para el Gobierno fue el de la Provincia de Buenos Aires, donde logró 17 bancas de diputados. Aunque ganó por menos de un punto, LLA ganó la mayoría de los partidos -incluso en La Plata- y logró revetir los casi 14 puntos de diferencia que el peronismo había sacado el 7 de septiembre pasado.

Precisamente, Milei se encargó de remarcar: «Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Los argentinos dijeron populismo nunca más».