Tenía domicilio en Catriel un prófugo por abuso sexual. Fue detenido » Catriel25Noticias.com

En Villa Manzano, personal de la Comisaría 44° logró detener a un hombre de 58 años, condenado por abuso sexual agravado y prófugo de la Justicia pampeana. La captura fue el resultado de un seguimiento discreto y coordinado con la Brigada de Investigaciones, que ya había solicitado su arresto por orden judicial.

El detenido, oriundo de San Carlos (Mendoza), con últimos domicilios conocidos en Catriel, llevaba varios meses cambiando de residencia para eludir la condena firme de ocho años de prisión. La Justicia lo había declarado en rebeldía, y su paradero se mantenía bajo reserva hasta que los investigadores rionegrinos lograron dar con él.

Según fuentes policiales, el sujeto fue localizado luego de tareas de inteligencia que permitieron confirmar su presencia en una vivienda de la localidad. Los efectivos intervinieron en horas del mediodía y concretaron la detención sin resistencia ni incidentes.

De inmediato, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que confirmó la validez de la orden de captura y solicitó el traslado.

La Policía de Río Negro destacó el profesionalismo del personal actuante y la cooperación entre provincias, que permitió poner fin a la fuga de un condenado por un delito sexual grave.