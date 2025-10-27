Ganó Soria, el único triunfo de Fuerza Patria en el país » Catriel25Noticias.com

Martín Soria se impuso en el tramo de senadores en la elección de hoy. Por apenas 1.000 votos se impuso a La Libertad Avanza y le otorgó el único triunfo a Fuerza Patria en ese segmento. Solo ocho provincias eligieron senadores. Así, Río Negro tendrá dos senadores peronistas y uno libertario.

Además de Soria, ingresan Ana Marks (FP) y Lorena Villaverde (LLA).

Escrutados el 97,61% de las mesas, Fuerza Patria obtenía el 30,64% de los votos (12.775) y La Libertad Avanza el 30,37% (119.723). Tercero quedó Juntos Defendemos Río Negro con el 26,76% (105.503 votos).