empresa «Bramix» hará el asfalto de Avda Mosconi » Catriel25Noticias.com

En el marco del concurso de precios para la obra de asfaltado de cinco (5) cuadras  de asfalto de la Colectora de Avda Mosconi, este mediodía el municipio anunció la oferta ganadora.

Luego de dos llamados a licitación que quedaron desiertos, el municipio llamó a concurso de precios presentándose dos empresas locales, Bramix SRL y Polak Hormigón Elaborado. La oferta más conveniente resultó ser la de Bramix SRL.

Este mediodía, la intendenta Daniela Salzotto realizó la firma del contrato junto a Roxana Papernó, apoderada de la firma BRAMIX SRL. La Jefa Comunal  manifestó su deseo “que la obra comience lo antes posible”.

El plazo de ejecución es de 90 días para las primeras (cinco) cuadras desde Roque Sáenz Peña hasta Añatuya  con fondos del bono petrolero, y de 30 días para el segundo tramo (tres cuadras), desde Añatuya hasta Canadá, las cuales se harán con fondos municipales.

