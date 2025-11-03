emotivo homenaje a pionero del riego múltiple en El Colorado » Catriel25Noticias.com

En las inmediaciones del Puente Dique Punto Unido, se llevó a cabo este sábado un emotivo acto en homenaje al Ingeniero Rodolfo Daniel Cabezón, quien estuvo a cargo de las obras civiles del aprovechamiento múltiple del Río Colorado en la Provincia.

Su legado perdura en cada rincón de este gran proyecto, cuyo eje central -el Puente Dique- continúa siendo hoy el corazón del sistema de riego y drenaje de 25 de Mayo.

‎‎El acto contó con la presencia de la diputada nacional Marcela Coli, el presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) Jorge Poletti, familiares, autoridades municipales, judiciales, educativas y numerosos vecinos que se dieron cita para rendir homenaje. ‎‎La historiadora Gladis Pelizzari recordó que Cabezón fue una figura clave en la apertura de la primera escuela secundaria de 25 de Mayo, hoy Centro Educativo Polivalente. “En ese entonces se dispuso un salón, que era la carpintería del EPRC, para convertirlo en un lugar de estudio, y Rodolfo era el profesor de música. Yo creo que este era su lugar en el mundo, y qué bueno que él lo haya elegido para quedarse con nosotros”, expresó.

‎Por su parte, el titular del organismo provincial manifestó el agradecimiento a la familia “por permitirme ser parte de este recuerdo y homenajear la memoria de una persona trabajadora, honesta y comprometida con La Pampa, la localidad y la sociedad de 25 de Mayo.

‎‎Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus errores. Ojalá que esta ocasión sirva para que empecemos a recordar de manera permanente a una persona que trabajó incansablemente para solucionar los inconvenientes de una época difícil, con una vocación de servicio admirable y de manera íntegra para la sociedad que lo supo cobijar”.

‎‎En representación de la familia, Marcelo Cabezón, sobrino del ingeniero, agradeció “a toda la comunidad veinticinqueña, en especial a la historiadora Gladis Pelizzari y su hija María Elena, gestoras de que esto fuera posible; al presidente del Ente, Jorge Poletti, y a su equipo, quienes trabajaron incansablemente con un cariño y afecto impresionantes”. ‎‎A su vez, Edgardo Cabezón, hermano del homenajeado, destacó la importancia de la concreción del Puente Dique, “ejemplo de sacrificio y capacidad técnica, demostrando que todo es posible cuando la responsabilidad, dedicación y entusiasmo por lo que se hace vencen infinitas dificultades”.

‎‎Durante la ceremonia, las autoridades y familiares descubrieron placas conmemorativas en honor al profesional. Para culminar, se realizó la entrega de presentes por parte del Ente Provincial del Río Colorado y de la Municipalidad de 25 de Mayo. ‎‎El legado del ingeniero Rodolfo Daniel Cabezón trasciende la ingeniería. Fue también un referente social y humano, participando en la creación del Centro Educativo Polivalente, donde compartió su pasión por la música, y en el Club Punto Unido, donde dejó su espíritu de compromiso y colaboración.

Miguel Villablanca