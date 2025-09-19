encuentran el cuerpo de una mujer en una cantera » Catriel25Noticias.com

Esta mañana de jueves se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una cantera de la ciudad de Neuquén, lo que generó un gran operativo policial para preservar la escena y avanzar en las pericias que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que indicó que interviene la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola. También estuvo presente en el lugar el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, mientras se desarrollaban las diligencias judiciales.

De acuerdo a las primeras informaciones, el cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando se disponía a cargar áridos en la zona principal de la cantera, ubicada entre la Autovía Norte y la Ruta 67.

El cuerpo corresponde a una mujer de entre 20 y 30 años y presentaba signos de descomposición de al menos 48 horas. La escena impactante conmocionó al Complejo Ambiental Neuquén (CAN). Según informaron desde BASAA Ingeniería Ambiental, alrededor de las 9:45 horas personal del predio detectó el cuerpo en el sector de acopio de material.

En un comunicado oficial, la empresa señaló:

«En el día de la fecha, aproximadamente a las 9:45, personal del Complejo Ambiental Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo. Ante esta situación, se siguieron de inmediato los pasos previstos en el protocolo, dando aviso a las autoridades competentes, quienes ya se encuentran interviniendo en el lugar».