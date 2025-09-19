«Es vital que Río Negro tenga voz y voto en el Congreso» » Catriel25Noticias.com

El candidato a senador por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, celebró el rechazó al veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, exhortó a que «el grito federal» sea escuchado en la Casa Rosada, por eso subrayó que “es fundamental que Río Negro tenga voz y voto en el Congreso».

“Quiero felicitar la valentía de todos los legisladores que votaron a favor de la educación universitaria. Ese compromiso con el futuro de millones de jóvenes es un mensaje contundente frente a quienes pretenden recortar derechos”, dijo López.

Respecto a la situación provincial, subrayó que “en Río Negro el acompañamiento a la educación es y será siempre una prioridad absoluta. Hemos invertido, apoyado y sostenido cada instancia educativa, es ahí donde se juega el verdadero desarrollo de la provincia y de la Argentina”.

Sobre el amplio margen del resultado en el Congreso, López afirmó: “Cada vez más argentinos le están diciendo basta a las decisiones políticas que no se ponen del lado de la gente. Y ese grito federal debe ser escuchado en la Casa Rosada”.

En consecuencia, de cara a las elecciones, el candidato cerró: “Es fundamental que Río Negro tenga voz y voto en el Congreso. Con representantes comprometidos vamos a garantizar lo mejor para la provincia y su gente”.