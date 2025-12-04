Enzo Fullone reemplazará a Villaverde en el Senado » Catriel25Noticias.com

Enzo Fullone, el roquense de 37 años que saltó del anonimato a la primera línea política rionegrina, será finalmente quien reemplace a Lorena Villaverde tras su frustrada llegada al Senado.

Distanciado de la empresaria y bajo el ala de Aníbal Tortoriello, el ex Vialidad Nacional en la provincia, permaneció en Buenos Aires durante las últimas. Recorrió oficinas y conoció funcionarios, hasta que desde la Casa Rosada llegó la decisión de dejar afuera de la Cámara alta a la polémica empresaria.

Su historia mezcla casualidades, padrinazgos, ambiciones y una construcción política que, lejos de ser improvisada, revela cómo se mueve de verdad el poder libertario en Río Negro.

Para empezar, aunque en sus redes se define con perfil técnico y emprendedor, omite su paso por Loreria de Río Negro cuando era un pibe y gobernaba el radicalismo. Al llegar Carlos Soria al poder quedó afuera del organismo pero sus contactos le permitieron entrar a la empresa que controla los casinos en la provincia.

La historia oficial cuenta que de cadete llegó a Jefe de Marketing, en un ascenso meteórico en siete años. Según sus allegados, aprendió más de rosca, manejo empresarial y lobby que de juegos de azar.

Después de ese largo tramo en el mundo privado, Fullone montó una constructora junto a un socio y, casi en paralelo, una bodega boutique que todavía hoy funciona más como hobby que como proyecto comercial. En ese combo aparece también su costado más terrenal: su pasión por el pádel, que practicaba con obsesión antes de ser absorbido por el torbellino político.

Sin embargo, su nombre irrumpió en la escena pública recién en 2024, cuando el Gobierno nacional lo colocó al frente del distrito Río Negro de Vialidad Nacional, justo en plena etapa de vaciamiento y desinversión impulsada por la administración de Javier Milei. Su llegada estuvo apadrinada por Villaverde, y su asesor Nahuel Picolli Fortuny.

En plena campaña electoral, se separó de Villaverde. En el tramo de senadores ocupó el segundo lugar, detrás de ella. Al mismo tiempo surgió su acercamiento a Aníbal Tortoriello, el referente de CREO que integró la alianza con La Libertad Avanza y que ganó la elección a Diputados.

El roquense tomó distancia en un clima de tensión en LLA Río Negro. con Tortoriello, en ascenso. Y se acomodó en consecuencia.

En paralelo, y mientras la crisis de Villaverde escalaba, Fullone pasó las últimas semanas en Buenos Aires, moviéndose en silencio, apareciendo donde importaba y alimentando versiones que lo ubicaban como eventual reemplazo en el Senado. No fue casualidad: ya era el plan alternativo de un armado político que necesita el oficialismo para evitar los conflictos.