una edición histórica con presencia destacada del Team Resiliencia » Catriel25Noticias.com

La Patagonia volvió a vibrar con una de sus competencias más emblemáticas: el Gran Fondo 7 Lagos, el recorrido ciclístico de 110 kilómetros que une San Martín de los Andes y Villa La Angostura atravesando montañas, bosques y espejos de agua que convierten a esta prueba en un clásico del calendario deportivo nacional.

Considerada por muchos ciclistas como una carrera que “te devuelve a las bases”, esta edición 2025 reunió a miles de participantes de todo el país y se desarrolló en un clima perfecto, con la ruta cordillerana ofreciendo su mejor versión. En paralelo, la organización desplegó una agenda completa de actividades previas, expo, clínicas técnicas y un operativo logístico que estuvo a la altura de un evento que ya se perfila con proyección internacional.

Pero entre los miles de cascos y bicicletas, hubo un grupo que vivió esta edición de manera especial: el Team Resiliencia, que no solo formó parte de la carrera sino que celebró que todos sus integrantes completaron su primer Gran Fondo 7 Lagos, un hito deportivo y emocional para la delegación catrielense.

Actuación de Catriel: resultados que llenan de orgullo

Los representantes del equipo tuvieron un rendimiento sólido en un circuito exigente, combinando largas trepadas, descensos técnicos y un trazado que demandó estrategia, resistencia y foco mental. Entre los resultados más destacados:

Alexis Rosas – Categoría Juvenil

17° entre 83 competidores

124° de 1.166 en la clasificación general

Un debut impecable en una de las categorías más rápidas del evento.

Elio Miranda – Categoría B1

José Luis Hensel – Categoría C1

4° de 128 competidores , uno de los mejores resultados del equipo

41° de 1.166 en la general

Su performance lo posicionó entre los grandes destacados de la jornada.

María Belén Rodríguez – Categoría B1 Femenina

Un desafío que invita a volver

Para muchos corredores, el Gran Fondo 7 Lagos es más que una fecha deportiva: es un reencuentro con la esencia del ciclismo. Con sus paisajes majestuosos, su dureza física y la camaradería que se respira en cada parada, la carrera ofrece una experiencia que trasciende el reloj.

Así lo vivió el Team Resiliencia, que completó sus 110 kilómetros celebrando no solo resultados, sino superación, compañerismo y el orgullo de haber dejado en alto el nombre de Catriel en una de las rutas más icónicas del país.

La edición 2025 quedará guardada como un paso fundamental en la historia del equipo. Y, sin dudas, también como el impulso para volver a intentarlo el próximo año.