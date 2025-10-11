«Es el mismo que apaña a acosadores?» » Catriel25Noticias.com

La Intendente acusó en duros términos al candidato a Senador de Primero Río Negro quién visitó la localidad en campaña cuestionó la gestión y habló del estado “lamentable” en que se encuentra Catriel.

“Justamente Rivero viene a cuestionarme?, se preguntó. “Debería explicarle a sus vecinos de Campo Grande en el estado que dejó el municipio cuando era Intendente y luego perdió por paliza las últimas elecciones. Por suerte Rivero, (un saltimbanqui) de la política hoy no está en el peronismo. Se pone el saco que le conviene”, expresó este sábado en su programa radial por «FM Alas».

“Rivero y su concejal de Catriel deberían explicarle a la gente porqué apañan a un funcionario de su espacio denunciado por acosar a mujeres, entre ellas una menor de edad”

“La gente debe conocer el prontuario de cada candidato. Viene acá a plantar bandera de honestidad?. No se acuerda Rivero cuando siendo legislador agredió a un trabajador en Viedma porque se fue sin pagar el combustible?”

“Me gustaría saber qué hizo Rivero en su pueblo para proteger a los chicos del consumo de drogas?. Y viene a hablar de drogas acá?. Si. Estamos trabajando para contener a nuestros vecinos en consumos problemáticos. Tenemos un centro de contención”

“Si este muchacho quiere hacer política que venga con la verdad. No se hace política ensuciando al otros. Póngase a trabajar, haga gestiones para sumar, no para dividir”.

“Este hombre está en campaña para ocupar una banca en el Senado y desconoce totalmente a nuestra comunidad y parece que la Concejal de su partido no le informa lo que pasa aquí”, expresó Salzotto