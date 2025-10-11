Cuándo se celebra el Día de la Madre en Argentina 2025 » Catriel25Noticias.com

En 2025, el Día de la Madre en Argentina se celebrará el domingo 19 de octubre, como cada tercer domingo de octubre. La fecha mantiene su origen religioso y se consolida como una tradición nacional para homenajear a las madres y compartir en familia.

A diferencia de otros países que celebran en mayo, en Argentina la jornada se mantiene en octubre y constituye un momento especial para homenajear a las madres, compartir en familia y dedicar tiempo de calidad. Cada año, millones de argentinos aprovechan la ocasión para realizar regalos simbólicos y fortalecer los lazos familiares.

La celebración se mantiene como una de las fechas más significativas del calendario social, combinando tradición, afecto y reconocimiento hacia las madres en todo el territorio nacional.