es profesional, vino al sur en busca de trabajo y todo salió mal

César (41) es de la provincia de San Juan y cuenta que después de las elecciones pasadas donde el Peronismo perdió luego de 20 años todo cambió. Ya no hay ayuda para nadie (aunque aún siguen en el gobierno hasta diciembre) y los sueldos mínimos no superan los 100 mil pesos.

El hombre dice ser Técnico Agroindustrial y Enólogo “ en San Juan hay una miseria que no te podes imaginar”.

Tenía un negocio que la pandemia me lo liquidó y tuve que salir a ver qué posibilidades había por acá ya que se habla de tanta riqueza”, contó a radio “Alas”, donde se acercó con mucha vergüenza a ver si alguien le da una mano para volver a su provincia ya que también anduvo en el sur y describió la situación que tampoco es la mejor.

“Estuve en El Bolsón haciendo changas y vendiendo empanadas y artesanías pero el alquiler es altísimo y no lo pude aguantar”, expresó

También contó que le dan un bolsón de comida cada cuatro meses y tuvo que recurrir a un comedor comunitario a pedir la vianda y también estaba colapsado y no alcanzaba para todos.

En su viaje de regreso, también se encontró con la cruda realidad que viven otras personas que llegan a la región tentados por el fenómeno “Vaca Muerta”.

“Estuve en la terminal de Neuquén donde dormí y había más de 30 personas durmiendo y esperando alguna oportunidad laboral, entre ellos también profesionales de distintos puntos del País. Ahí me dí cuenta que no era el único que la estaba pasando mal y decidí volverme, por lo menos para estar con mi familia y conocidos. Algo me va a salir, pero no voy a bajar los brazos”, finalizó

Fueron varios los vecinos que se comunicaron con Rubén para ofrecerle dinero para el pasaje y algunos pesos para que pueda comer y llegar a la localidad de Rawson en la provincia de San Juan.